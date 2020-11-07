https://ria.ru/20201107/samolet-1583540784.html

СК завел дело после крушения легкомоторного самолета в Подмосковье

СК завел дело после крушения легкомоторного самолета в Подмосковье

Дело о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта возбуждено после крушения самолёта в Подмосковье, сообщает пресс-служба Московского... РИА Новости, 07.11.2020

2020-11-07T18:26

2020-11-07T18:26

2020-11-07T18:32

крушение легкомоторного самолета в подмосковье

россия

московская область (подмосковье)

происшествия

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Дело о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта возбуждено после крушения самолёта в Подмосковье, сообщает пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.Ранее представитель экстренных служб сообщил, что два человека погибли при крушении легкомоторного самолёта Cessna возле поселка Чкаловский в городском округе Люберцы. Предварительно, причиной крушения называется неисправность двигателя. Телеканал НТВ подтвердил гибель ведущего Александра Колтового и его жены в результате крушения самолёта в Московской области.Следствием установлено, что 7 ноября около 13.00 потерпел крушение легкомоторный самолет, на борту которого находились пилот 1979 года рождения и пассажир, оба погибли.Следственно-оперативная группа продолжает работать на месте происшествия, в настоящее время осматривается воздушное судно, взлетная полоса, изымаются образцы топлива, техническая документация, назначены необходимые экспертизы.Полученная информация будет исследована и сопоставлена с данными видеорегистраторов, а также с другими полученными в ходе первоначальных следственных действий материалами для восстановления полной и объективной картины происходившего на борту.Расследование уголовного дела продолжается.

https://ria.ru/20201107/krushenie-1583540639.html

россия

московская область (подмосковье)

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Кадры падения самолета над Люберцами Под Люберцами разбился легкомоторный самолет. 2020-11-07T18:26 true PT0M45S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крушение легкомоторного самолета в подмосковье, россия, московская область (подмосковье), происшествия