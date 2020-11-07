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https://ria.ru/20201107/samolet-1583540784.html
СК завел дело после крушения легкомоторного самолета в Подмосковье
СК завел дело после крушения легкомоторного самолета в Подмосковье
Дело о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта возбуждено после крушения самолёта в Подмосковье, сообщает пресс-служба Московского... РИА Новости, 07.11.2020
2020-11-07T18:26
2020-11-07T18:32
крушение легкомоторного самолета в подмосковье
россия
московская область (подмосковье)
происшествия
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Дело о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта возбуждено после крушения самолёта в Подмосковье, сообщает пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.Ранее представитель экстренных служб сообщил, что два человека погибли при крушении легкомоторного самолёта Cessna возле поселка Чкаловский в городском округе Люберцы. Предварительно, причиной крушения называется неисправность двигателя. Телеканал НТВ подтвердил гибель ведущего Александра Колтового и его жены в результате крушения самолёта в Московской области.Следствием установлено, что 7 ноября около 13.00 потерпел крушение легкомоторный самолет, на борту которого находились пилот 1979 года рождения и пассажир, оба погибли.Следственно-оперативная группа продолжает работать на месте происшествия, в настоящее время осматривается воздушное судно, взлетная полоса, изымаются образцы топлива, техническая документация, назначены необходимые экспертизы.Полученная информация будет исследована и сопоставлена с данными видеорегистраторов, а также с другими полученными в ходе первоначальных следственных действий материалами для восстановления полной и объективной картины происходившего на борту.Расследование уголовного дела продолжается.
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россия
московская область (подмосковье)
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Кадры падения самолета над Люберцами
Под Люберцами разбился легкомоторный самолет.
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крушение легкомоторного самолета в подмосковье, россия, московская область (подмосковье), происшествия

СК завел дело после крушения легкомоторного самолета в Подмосковье

18:26 07.11.2020 (обновлено: 18:32 07.11.2020)
 
© Фото : МЧС РоссииНа месте аварийной посадки легкомоторного самолета в городском округе Люберцы
На месте аварийной посадки легкомоторного самолета в городском округе Люберцы - РИА Новости, 1920, 07.11.2020
© Фото : МЧС России
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Дело о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта возбуждено после крушения самолёта в Подмосковье, сообщает пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.
Ранее представитель экстренных служб сообщил, что два человека погибли при крушении легкомоторного самолёта Cessna возле поселка Чкаловский в городском округе Люберцы. Предварительно, причиной крушения называется неисправность двигателя. Телеканал НТВ подтвердил гибель ведущего Александра Колтового и его жены в результате крушения самолёта в Московской области.

"Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по факту крушения легкомоторного самолета в Люберецком районе Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)", - говорится в сообщении.

Следствием установлено, что 7 ноября около 13.00 потерпел крушение легкомоторный самолет, на борту которого находились пилот 1979 года рождения и пассажир, оба погибли.
На месте аварийной посадки легкомоторного самолета в городском округе Люберцы - РИА Новости, 1920, 07.11.2020
Вчера, 18:24
Момент крушения самолета с ведущим НТВ на борту попал на видео
Следственно-оперативная группа продолжает работать на месте происшествия, в настоящее время осматривается воздушное судно, взлетная полоса, изымаются образцы топлива, техническая документация, назначены необходимые экспертизы.
Полученная информация будет исследована и сопоставлена с данными видеорегистраторов, а также с другими полученными в ходе первоначальных следственных действий материалами для восстановления полной и объективной картины происходившего на борту.
Расследование уголовного дела продолжается.
 
Крушение легкомоторного самолета в ПодмосковьеРоссияМосковская область (Подмосковье)Происшествия
 
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