СК завел дело после крушения легкомоторного самолета в Подмосковье
18:26 07.11.2020 (обновлено: 18:32 07.11.2020)
© Фото : МЧС РоссииНа месте аварийной посадки легкомоторного самолета в городском округе Люберцы
© Фото : МЧС России
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Дело о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта возбуждено после крушения самолёта в Подмосковье, сообщает пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.
Ранее представитель экстренных служб сообщил, что два человека погибли при крушении легкомоторного самолёта Cessna возле поселка Чкаловский в городском округе Люберцы. Предварительно, причиной крушения называется неисправность двигателя. Телеканал НТВ подтвердил гибель ведущего Александра Колтового и его жены в результате крушения самолёта в Московской области.
"Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по факту крушения легкомоторного самолета в Люберецком районе Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)", - говорится в сообщении.
Следствием установлено, что 7 ноября около 13.00 потерпел крушение легкомоторный самолет, на борту которого находились пилот 1979 года рождения и пассажир, оба погибли.
Следственно-оперативная группа продолжает работать на месте происшествия, в настоящее время осматривается воздушное судно, взлетная полоса, изымаются образцы топлива, техническая документация, назначены необходимые экспертизы.
Полученная информация будет исследована и сопоставлена с данными видеорегистраторов, а также с другими полученными в ходе первоначальных следственных действий материалами для восстановления полной и объективной картины происходившего на борту.
Расследование уголовного дела продолжается.