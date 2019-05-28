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РИА Новости

В Калмыкии легкомоторный самолет совершил жесткую посадку

Вчера, 09:48
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 мая – РИА Новости, Юлия Насулина. Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Приютненском районе Калмыкии, пилот доставлен в больницу, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС России по республике.
"Сегодня в 8.40 мск поступило сообщение о том, что легкомоторный самолет, выполнявший оросительные работы, совершил жесткую посадку в районе 40-го километра трассы Элиста – Минводы", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что на борту находились два человека. Один из них доставлен в районную больницу, второй не пострадал.
На месте находятся оперативные группы районного пожарно-спасательного гарнизона и республиканского МЧС. Обстоятельства происшествия уточняются.
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МЧСКалмыкияПроисшествия
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