В Костромской области разбился частный самолет

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Частный легкомоторный самолет во вторник днем упал в реку в Нерехтском районе Костромской области, пилот погиб, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"Самолет упал в реку Кешка, пилоту выжить не удалось", — сказал собеседник агентства. Обстоятельства ЧП выясняются.

Как уточнил РИА Новости представитель регионального главка МЧС, сообщение о падении в Кешку одноместного легкомоторного самолёта в районе дамбы села Татарское поступило в 13.50, есть пострадавший. К ликвидации последствий ЧП привлекались 17 человек и пять единиц техники.