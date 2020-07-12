Прокуратура начала проверку после жесткой посадки самолета под Тверью

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку в связи с жёсткой посадкой легкомоторного самолёта в Тверской области, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы ведомства Екатерина Короткова.
"Сегодня, 12 июля, примерно в 13.40 в Калязинском районе Тверской области произошла жесткая посадка легкомоторного самолета. На борту воздушного судна находились пилот и два пассажира, один из них несовершеннолетний. В результате происшествия погибших нет", - говорится в сообщении.
На место происшествия выехал Тверской районный транспортный прокурор Матвей Степанов.
Проведение проверки поручено Тверской межрайонной транспортной прокуратуре.
По ее результатам при наличии оснований будет решен вопрос о принятии соответствующих мер прокурорского реагирования.
Ход проверки контролируется межрегиональной транспортной прокуратурой.