СК возбудил дело после падения легкомоторного самолета в Рязанской области

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после падения легкомоторного самолета в Рязанской области, в результате которого погиб 54-летний пилот, сообщается на сайте СК РФ.

"Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть человека" по факту крушения легкомоторного самолета в Ухоловском районе Рязанской области", — говорится в сообщении.

Следствием установлено, 26 мая на северо-западной окраине деревни Кобылино Ухоловского района Рязанской области легкомоторный самолет Х-32 "Бекас", принадлежавший частному лицу и осуществлявший химическую обработку сельскохозяйственных угодий, потерпел крушение. Пилот воздушного судна от полученных травм скончался на месте.

Добавляется, что в рамках расследования установлено, что судно использовалось без действующего сертификата летной годности, свидетельства эксплуатанта и без ведения эксплуатационной документации.

В настоящее время следователи осмотрели место происшествия, изъяли документацию, образцы топлива, опросили очевидцев происшествия. Продолжается сбор доказательственной базы.