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Происшествия

Крушение Ан-2 в Приамурье: один пилот погиб, второй пострадал

11:2007.11.2017
(обновлено: 11:21 07.11.2017)
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© РИА Новости / МЧС РФПерейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы МЧС России проводят тушение обломков частного самолета Ан-2 в Амурской области. 7 ноября 2017Сотрудники противопожарной службы МЧС России проводят тушение обломков частного самолета Ан-2 в Амурской области. 7 ноября 2017
© РИА Новости / МЧС РФ
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 7 ноя — РИА Новости. В Амурской области во вторник в районе поселка Экимчан разбился самолет Ан-2, перевозивший продукты по маршруту Экимчан — поселок Удское Хабаровского края; Благовещенская транспортная прокуратура подтвердила, что двигатель самолета работал нестабильно, самолет совершил жесткую посадку, возник пожар. В результате от ожогов погиб командир воздушного судна Сергей Кошевой, выживший пилот Андрей Карнаух от госпитализации отказался, СК возбудил уголовное дело.

© РИА Новости / МЧС РФПерейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы МЧС России проводят тушение обломков частного самолета Ан-2 в Амурской области. 7 ноября 2017
© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в фотобанк
Сотрудники противопожарной службы МЧС России проводят тушение обломков частного самолета Ан-2 в Амурской области. 7 ноября 2017

Неисправности сразу после взлета

По информации Благовещенской транспортной прокуратуры, самолет Ан-2, принадлежащий "ДальТрансАэро" на правах аренды (арендодатель ООО"Зодиак Групп" город Владивосток) начал маршрут во вторник в 8.45 (2.45 мск).

Через 10 минут, по данным ведомства, в самолете послышался гул, двигатель работал нестабильно, с хлопками. В 600 метрах от взлетно-посадочной полосы аэропорта Экимчан произошел отказ двигателя, самолет резко пошел на снижение и жестко приземлился в районе Покровского ключа. Ан-2 получил серьезные повреждения, загорелся. Сотрудники аэропорта извлекли командира воздушного судна Андрея Карнауха, командир воздушного судна-инструктор Сергей Кошевой погиб, получив значительные ожоги. Пассажиров на борту самолета не было.

Позже главный врач ЦРБ поселка Экимчан Светлана Шульга рассказала РИА Новости, что Карнаух, 1960 года рождения, отказался от госпитализации, его состояние она оценила как удовлетворительное, отметив, что у мужчины ссадины, он находится в состоянии стресса. По словам Шульги, он не дал себя осмотреть хирургу, но видимых травм у него нет, в больницу он приехал на попутном транспорте, на нем и покинул лечебное учреждение.

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© МЧС РФ
Самолет Ан-2 разбился в Приамурье. Съемка с места крушения

Все службы прибыли за 10 минут

Как рассказала РИА Новости исполняющая обязанности главы Селемджинского района Лариса Асадчая, все службы, правоохранительные органы и представители власти были на месте ЧП через 10 минут.

"Я только пришла на работу, как сообщили, что упал самолет, через 10 минут все службы были на месте, через час пожар на месте крушения был локализован. Взлетно-посадочная полоса находится в самом поселке и до домов там оставалось метров 100, но Ан-2 жилой сектор не задел", — рассказала Асадчая РИА Новости.

Собеседница агентства уточнила, что погибший Сергей Кошевой — из города Зея Приамурья, выживший Андрей Карнаух — из административного центра области, Благовещенска.

"Это, конечно, большое мастерство пилотов, что дотянули самолет, не дали упасть на дома",- рассказали РИА Новости в единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) Селемджинского района Приамурья, уточнив, что Ан-2 упал на пустыре, за поселком.

© РИА Новости / МЧС РФПерейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы МЧС России проводят тушение обломков частного самолета Ан-2 в Амурской области. 7 ноября 2017
© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в фотобанк
Сотрудники противопожарной службы МЧС России проводят тушение обломков частного самолета Ан-2 в Амурской области. 7 ноября 2017

Три версии катастрофы

После падения "кукурузника" проверку начала Восточно-Сибирская транспортная прокуратура, позже следственным отделом Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ по факту крушения самолета и гибели пилота было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека" — часть 2 статьи 263 УК РФ, об этом РИА Новости сообщил руководитель отдела Андрей Самарин.

СК РФ сообщает, что, по версии следствия, самолет, спустя короткий промежуток времени после взлета, не набрав высоту, столкнулся с деревьями и землей вблизи жилых домов поселка Экимчан, после чего произошло его возгорание. В результате Ан-2 практически полностью уничтожен огнем.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Следствием изъята документация авиакомпании, касающаяся воздушного судна и состоявшегося полета. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти и характера телесных повреждений погибшего члена экипажа.

В качестве основных причин катастрофы следствие рассматривает техническую неисправность воздушного судна, нарушения в действиях экипажа и неблагоприятные погодные условия. Расследование уголовного дела продолжается.

© РИА Новости / МЧС РФПерейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы МЧС России проводят тушение обломков частного самолета Ан-2 в Амурской области. 7 ноября 2017
© РИА Новости / МЧС РФ
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Сотрудники противопожарной службы МЧС России проводят тушение обломков частного самолета Ан-2 в Амурской области. 7 ноября 2017
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