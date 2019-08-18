Упавший под Самарой Як-55 не имел разрешения на взлет

САМАРА, 18 авг - РИА Новости. Легкомоторный самолет, который в воскресенье совершил жесткую посадку под Самарой, не имел разрешения на взлет, сообщил РИА Новости помощник Куйбышевского транспортного прокурора Владислав Ярополов.
Ранее ГУМЧС по региону сообщило, что в 13.20 (12.20 мск) в районе села Подстепки Ставропольского района Самарской области совершил жесткую посадку легкомоторный самолет Як-55, погиб пилот.
"Погибший пилот был собственником самолета. Самолет совершил несанкционированный взлет с территории ООО "Химсервис", расположенного в селе Подстепки. Прокуратурой проводится проверка", - сказал собеседник агентства.
15 августа, 08:39РИА НовостиЧП с самолетами в России в 2018-2019 годах