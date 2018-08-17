Упавший в Байкал частный самолет подняли со дна озера

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Частный гидросамолет Twin Bee RA-2335 G, упавший в Байкал, подняли со дна озера, сообщает СК РФ в канале мессенджера "ТамТам".

Самолет-амфибия при взлете упал в Байкал и затонул неподалеку от поселка Хужир на острове Ольхон 13 августа. Пилот не пострадал. По предварительным данным, при наборе скорости самолёт ударился о волну, в результате был поврежден поплавок на левом крыле. Как установили в СК, пилот гидросамолета не имел допуска к полетам.

"Затонувший гидросамолет Twin Bee RA-2335 G подняли со дна Байкала", — говорится в сообщении ведомства.

Добавляется, что следователи совместно с представителями Межгосударственного авиационного комитета продолжают выяснять причины и обстоятельства аварийной посадки воздушного судна на водную поверхность озера. Назначены необходимые экспертизы, допрошены пилот и владелец гидросамолета.