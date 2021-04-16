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Случаи стрельбы по людям в общественных местах в США в 2021 году
Случаи стрельбы по людям в общественных местах в США в 2021 году
В ночь на 16 апреля в здании логистической компании FedEx в Индианаполисе произошла стрельба. СМИ сообщили о большом числе пострадавших. Стрелявший мужчина... РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T11:01
2021-04-16T12:24
сша
стрельба
справки
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В ночь на 16 апреля в здании логистической компании FedEx в Индианаполисе произошла стрельба. СМИ сообщили о большом числе пострадавших. Стрелявший мужчина покончил с собой. 12 апреля в Сиэтле неизвестный устроил стрельбу в центре города, пострадали четыре человека, среди раненых – несовершеннолетняя девочка-подросток.3 апреля у бара в городе Таскалуса штата Алабама двое мужчин в ходе перепалки с группой людей открыли стрельбу. В результате один из стрелявших и еще четыре человека получили ранения и были госпитализированы.31 марта в результате обстрела делового комплекса в городе Ориндж, Калифорния, погибли четыре человека, в том числе ребенок. Еще одна женщина получила ранения и была госпитализирована. Подозреваемый, личность которого не разглашается, также был ранен. 26 марта в американском городе Филадельфия неизвестный устроил стрельбу около спорт-бара, семь человек получили ранения. По данным полиции, стрельба произошла после ссоры, которая началась в баре. 22 марта в городе Боулдер в Колорадо выходец из Сирии, гражданин США Ахмад аль-Исса устроил стрельбу в магазине, погибли 10 человек, в том числе один полицейский. Стрелявший был задержан. 20 марта в ночном клубе в Далласе неизвестный открыл огонь. В результате происшествия пулевые ранения получили шесть человек, среди которых женщина. Впоследствии стало известно, что она скончалась в больнице. 16 марта в штате Джорджия был открыт огонь в трех спа-салонах, в результате чего в общей сложности погибло восемь человек. Подозреваемого задержали. 14 марта в Чикаго в ходе перестрелки на вечеринке на территории одного из предприятий 15 человек были ранены, двое погибли. 6 марта в Миннеаполисе перепалка со стрельбой случилась на месте гибели афроамериканца Джорджа Флойда. Один человек погиб. 1 марта в результате стрельбы в школе в американском городе Пайн-Блафф погиб 15-летний подросток. 21 февраля в американском Кеннетте, штат Миссури, в результате стрельбы в здании Американского легиона четыре человека пострадали, один погиб. 20 февраля в результате стрельбы рядом с магазином оружия в американском штате Луизиана по меньшей мере три человека погибли и двое пострадали. По данным полиции, подозреваемый застрелил двух человек внутри магазина, затем вышел на улицу и был застрелен другими людьми. Он скончался на месте. 29 января в Пенсильвании в результате стрельбы возле стрип-клуба два человека погибли и трое получили ранения. 16 января в Сан-Франциско пять человек пострадали при стрельбе в центре города. Сообщалось, что стрельба произошла на пересечении Эдди- и Тейлор-стрит. 6 января в Вашингтоне у здания Капитолия произошли столкновения сторонников действующего на тот момент президента Дональда Трампа и полиции. При стрельбе было ранено пять человек, два человека, ветеран ВВС США Эшли Бэббитт, и сотрудник полиции Капитолия, погибли. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
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96
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сша, стрельба, справки

Случаи стрельбы по людям в общественных местах в США в 2021 году

11:01 16.04.2021 (обновлено: 12:24 16.04.2021)
 
© AP Photo / Julio CortezПолицейские на протесте сторонников Дональда Трампа у Капитолия США в Вашингтоне
Полицейские на протесте сторонников Дональда Трампа у Капитолия США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
© AP Photo / Julio Cortez
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В ночь на 16 апреля в здании логистической компании FedEx в Индианаполисе произошла стрельба. СМИ сообщили о большом числе пострадавших. Стрелявший мужчина покончил с собой.
12 апреля в Сиэтле неизвестный устроил стрельбу в центре города, пострадали четыре человека, среди раненых – несовершеннолетняя девочка-подросток.
3 апреля у бара в городе Таскалуса штата Алабама двое мужчин в ходе перепалки с группой людей открыли стрельбу. В результате один из стрелявших и еще четыре человека получили ранения и были госпитализированы.
31 марта в результате обстрела делового комплекса в городе Ориндж, Калифорния, погибли четыре человека, в том числе ребенок. Еще одна женщина получила ранения и была госпитализирована. Подозреваемый, личность которого не разглашается, также был ранен.
26 марта в американском городе Филадельфия неизвестный устроил стрельбу около спорт-бара, семь человек получили ранения. По данным полиции, стрельба произошла после ссоры, которая началась в баре.
22 марта в городе Боулдер в Колорадо выходец из Сирии, гражданин США Ахмад аль-Исса устроил стрельбу в магазине, погибли 10 человек, в том числе один полицейский. Стрелявший был задержан.
20 марта в ночном клубе в Далласе неизвестный открыл огонь. В результате происшествия пулевые ранения получили шесть человек, среди которых женщина. Впоследствии стало известно, что она скончалась в больнице.
16 марта в штате Джорджия был открыт огонь в трех спа-салонах, в результате чего в общей сложности погибло восемь человек. Подозреваемого задержали.
14 марта в Чикаго в ходе перестрелки на вечеринке на территории одного из предприятий 15 человек были ранены, двое погибли.
6 марта в Миннеаполисе перепалка со стрельбой случилась на месте гибели афроамериканца Джорджа Флойда. Один человек погиб.
1 марта в результате стрельбы в школе в американском городе Пайн-Блафф погиб 15-летний подросток.
21 февраля в американском Кеннетте, штат Миссури, в результате стрельбы в здании Американского легиона четыре человека пострадали, один погиб.
20 февраля в результате стрельбы рядом с магазином оружия в американском штате Луизиана по меньшей мере три человека погибли и двое пострадали. По данным полиции, подозреваемый застрелил двух человек внутри магазина, затем вышел на улицу и был застрелен другими людьми. Он скончался на месте.
29 января в Пенсильвании в результате стрельбы возле стрип-клуба два человека погибли и трое получили ранения.
16 января в Сан-Франциско пять человек пострадали при стрельбе в центре города. Сообщалось, что стрельба произошла на пересечении Эдди- и Тейлор-стрит.
6 января в Вашингтоне у здания Капитолия произошли столкновения сторонников действующего на тот момент президента Дональда Трампа и полиции. При стрельбе было ранено пять человек, два человека, ветеран ВВС США Эшли Бэббитт, и сотрудник полиции Капитолия, погибли.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СШАСтрельбаСправки
 
 
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