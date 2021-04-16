https://ria.ru/20210416/strelba-1728528381.html

Случаи стрельбы по людям в общественных местах в США в 2021 году

Случаи стрельбы по людям в общественных местах в США в 2021 году

В ночь на 16 апреля в здании логистической компании FedEx в Индианаполисе произошла стрельба. СМИ сообщили о большом числе пострадавших. Стрелявший мужчина... РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T11:01

2021-04-16T11:01

2021-04-16T12:24

сша

стрельба

справки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/10/1728535733_0:312:3000:2000_1920x0_80_0_0_885849a5409b000d5ca2e85dda834a0a.jpg

В ночь на 16 апреля в здании логистической компании FedEx в Индианаполисе произошла стрельба. СМИ сообщили о большом числе пострадавших. Стрелявший мужчина покончил с собой. 12 апреля в Сиэтле неизвестный устроил стрельбу в центре города, пострадали четыре человека, среди раненых – несовершеннолетняя девочка-подросток.3 апреля у бара в городе Таскалуса штата Алабама двое мужчин в ходе перепалки с группой людей открыли стрельбу. В результате один из стрелявших и еще четыре человека получили ранения и были госпитализированы.31 марта в результате обстрела делового комплекса в городе Ориндж, Калифорния, погибли четыре человека, в том числе ребенок. Еще одна женщина получила ранения и была госпитализирована. Подозреваемый, личность которого не разглашается, также был ранен. 26 марта в американском городе Филадельфия неизвестный устроил стрельбу около спорт-бара, семь человек получили ранения. По данным полиции, стрельба произошла после ссоры, которая началась в баре. 22 марта в городе Боулдер в Колорадо выходец из Сирии, гражданин США Ахмад аль-Исса устроил стрельбу в магазине, погибли 10 человек, в том числе один полицейский. Стрелявший был задержан. 20 марта в ночном клубе в Далласе неизвестный открыл огонь. В результате происшествия пулевые ранения получили шесть человек, среди которых женщина. Впоследствии стало известно, что она скончалась в больнице. 16 марта в штате Джорджия был открыт огонь в трех спа-салонах, в результате чего в общей сложности погибло восемь человек. Подозреваемого задержали. 14 марта в Чикаго в ходе перестрелки на вечеринке на территории одного из предприятий 15 человек были ранены, двое погибли. 6 марта в Миннеаполисе перепалка со стрельбой случилась на месте гибели афроамериканца Джорджа Флойда. Один человек погиб. 1 марта в результате стрельбы в школе в американском городе Пайн-Блафф погиб 15-летний подросток. 21 февраля в американском Кеннетте, штат Миссури, в результате стрельбы в здании Американского легиона четыре человека пострадали, один погиб. 20 февраля в результате стрельбы рядом с магазином оружия в американском штате Луизиана по меньшей мере три человека погибли и двое пострадали. По данным полиции, подозреваемый застрелил двух человек внутри магазина, затем вышел на улицу и был застрелен другими людьми. Он скончался на месте. 29 января в Пенсильвании в результате стрельбы возле стрип-клуба два человека погибли и трое получили ранения. 16 января в Сан-Франциско пять человек пострадали при стрельбе в центре города. Сообщалось, что стрельба произошла на пересечении Эдди- и Тейлор-стрит. 6 января в Вашингтоне у здания Капитолия произошли столкновения сторонников действующего на тот момент президента Дональда Трампа и полиции. При стрельбе было ранено пять человек, два человека, ветеран ВВС США Эшли Бэббитт, и сотрудник полиции Капитолия, погибли. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, стрельба, справки