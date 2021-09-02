https://ria.ru/20210902/shkola-1748267799.html

Полиция задержала подозреваемого в стрельбе в школе в Северной Каролине

Полиция задержала подозреваемого в стрельбе в школе в Северной Каролине - РИА Новости, 02.09.2021

Полиция задержала подозреваемого в стрельбе в школе в Северной Каролине

Полиция американского штата Северная Каролина объявила о задержании подозреваемого по делу о стрельбе в школе, где накануне был убит учащийся. РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T04:42

2021-09-02T04:42

2021-09-02T05:24

в мире

северная каролина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/0d/1728002489_0:76:3372:1973_1920x0_80_0_0_6199bb44c0a4f87daa67052fa400c815.jpg

ВАШИНГТОН, 2 сен – РИА Новости. Полиция американского штата Северная Каролина объявила о задержании подозреваемого по делу о стрельбе в школе, где накануне был убит учащийся.Личность задержанного не раскрывается, но ранее полицейские говорили, что разыскивают ученика той же школы."Подозреваемый ... был взят под стражу без происшествий. Следствие продолжается", - написал в Twitter офис шерифа округа Форсайт.Стрельба произошла 1 сентября в старшей школе городка Уинстон-Сейлем штата Северная Каролина. Один из учеников был доставлен с огнестрельными ранениями в местную больницу, где вскоре скончался.

https://ria.ru/20210901/strelba-1748253439.html

северная каролина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, северная каролина