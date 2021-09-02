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Полиция задержала подозреваемого в стрельбе в школе в Северной Каролине
Полиция задержала подозреваемого в стрельбе в школе в Северной Каролине - РИА Новости, 02.09.2021
Полиция задержала подозреваемого в стрельбе в школе в Северной Каролине
Полиция американского штата Северная Каролина объявила о задержании подозреваемого по делу о стрельбе в школе, где накануне был убит учащийся. РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T04:42
2021-09-02T04:42
2021-09-02T05:24
в мире
северная каролина
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ВАШИНГТОН, 2 сен – РИА Новости. Полиция американского штата Северная Каролина объявила о задержании подозреваемого по делу о стрельбе в школе, где накануне был убит учащийся.Личность задержанного не раскрывается, но ранее полицейские говорили, что разыскивают ученика той же школы."Подозреваемый ... был взят под стражу без происшествий. Следствие продолжается", - написал в Twitter офис шерифа округа Форсайт.Стрельба произошла 1 сентября в старшей школе городка Уинстон-Сейлем штата Северная Каролина. Один из учеников был доставлен с огнестрельными ранениями в местную больницу, где вскоре скончался.
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в мире, северная каролина
04:42 02.09.2021 (обновлено: 05:24 02.09.2021)
Полиция задержала подозреваемого в стрельбе в школе в Северной Каролине
Подозреваемый по делу о стрельбе в школе в американском штате Северная Каролина задержан