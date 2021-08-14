https://ria.ru/20210814/strelba-1745715491.html

При стрельбе в школе в Нью-Мексико погиб один ученик

При стрельбе в школе в Нью-Мексико погиб один ученик - РИА Новости, 14.08.2021

При стрельбе в школе в Нью-Мексико погиб один ученик

Стрельба произошла в средней школе в американском Альбукерке, штат Нью-Мексико, один ученик погиб, сообщил на пресс-конференции заместитель начальника местной... РИА Новости, 14.08.2021

2021-08-14T01:12

2021-08-14T01:12

2021-08-14T01:13

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альбукерке

нью-мексико

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ВАШИНГТОН, 14 авг - РИА Новости. Стрельба произошла в средней школе в американском Альбукерке, штат Нью-Мексико, один ученик погиб, сообщил на пресс-конференции заместитель начальника местной полиции Кайл Хартсок.По его словам, стрелявшему 13 лет.Полиция выясняет, что привело к стрельбе и как стрелявший подросток нашел оружие.

https://ria.ru/20210813/plimut-1745567089.html

сша

альбукерке

нью-мексико

вашингтон

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2021

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в мире, сша, альбукерке, нью-мексико, вашингтон