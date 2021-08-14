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При стрельбе в школе в Нью-Мексико погиб один ученик
При стрельбе в школе в Нью-Мексико погиб один ученик - РИА Новости, 14.08.2021
При стрельбе в школе в Нью-Мексико погиб один ученик
Стрельба произошла в средней школе в американском Альбукерке, штат Нью-Мексико, один ученик погиб, сообщил на пресс-конференции заместитель начальника местной... РИА Новости, 14.08.2021
2021-08-14T01:12
2021-08-14T01:13
в мире
сша
альбукерке
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вашингтон
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ВАШИНГТОН, 14 авг - РИА Новости. Стрельба произошла в средней школе в американском Альбукерке, штат Нью-Мексико, один ученик погиб, сообщил на пресс-конференции заместитель начальника местной полиции Кайл Хартсок.По его словам, стрелявшему 13 лет.Полиция выясняет, что привело к стрельбе и как стрелявший подросток нашел оружие.
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альбукерке
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в мире, сша, альбукерке, нью-мексико, вашингтон
01:12 14.08.2021 (обновлено: 01:13 14.08.2021)
 
При стрельбе в школе в Нью-Мексико погиб один ученик

При стрельбе в средней школе в Нью-Мексико погиб один ученик

© AP Photo / Mel EvansАвтомобиль полиции, США
Автомобиль полиции, США - РИА Новости, 1920, 14.08.2021
© AP Photo / Mel Evans
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ВАШИНГТОН, 14 авг - РИА Новости. Стрельба произошла в средней школе в американском Альбукерке, штат Нью-Мексико, один ученик погиб, сообщил на пресс-конференции заместитель начальника местной полиции Кайл Хартсок.
"Нас вызвали из школы имени Вашингтона в центре Альбукерке относительно стрельбы. Мы скоро выяснили, что имел место отдельный инцидент со стрельбой между двумя учениками-мальчиками. Один из них стрелял в другого. Тот, кто стрелял, находится под стражей, мы ведем расследование. Студент, в которого стреляли, к сожалению, скончался", - сообщил Хартсок.
По его словам, стрелявшему 13 лет.
Полиция выясняет, что привело к стрельбе и как стрелявший подросток нашел оружие.
Место преступления - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
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В миреСШААльбукеркеНью-МексикоВашингтон
 
 
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