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При стрельбе в школе в Нью-Мексико погиб один ученик
При стрельбе в школе в Нью-Мексико погиб один ученик - РИА Новости, 14.08.2021
При стрельбе в школе в Нью-Мексико погиб один ученик
Стрельба произошла в средней школе в американском Альбукерке, штат Нью-Мексико, один ученик погиб, сообщил на пресс-конференции заместитель начальника местной... РИА Новости, 14.08.2021
2021-08-14T01:12
2021-08-14T01:12
2021-08-14T01:13
в мире
сша
альбукерке
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ВАШИНГТОН, 14 авг - РИА Новости. Стрельба произошла в средней школе в американском Альбукерке, штат Нью-Мексико, один ученик погиб, сообщил на пресс-конференции заместитель начальника местной полиции Кайл Хартсок.По его словам, стрелявшему 13 лет.Полиция выясняет, что привело к стрельбе и как стрелявший подросток нашел оружие.
https://ria.ru/20210813/plimut-1745567089.html
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в мире, сша, альбукерке, нью-мексико, вашингтон
01:12 14.08.2021 (обновлено: 01:13 14.08.2021)
При стрельбе в школе в Нью-Мексико погиб один ученик
При стрельбе в средней школе в Нью-Мексико погиб один ученик