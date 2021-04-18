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В Висконсине три человека стали жертвами стрельбы в баре

В Висконсине три человека стали жертвами стрельбы в баре

По меньшей мере три человека погибли, два получили ранения в результате стрельбы в баре в американском штате Висконсин, говорится в заявлении департамента... РИА Новости, 18.04.2021

2021-04-18T14:30

2021-04-18T14:30

2021-04-18T17:22

висконсин

сша

стрельба

в мире

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. По меньшей мере три человека погибли, два получили ранения в результате стрельбы в баре в американском штате Висконсин, говорится в заявлении департамента полиции округа Кеноша.Сообщается, что полиция получила в ночь с субботы на воскресенье сообщения о стрельбе в баре Somers House Tavern, расположенном в деревне Сомерс.Согласно заявлению, в результате стрельбы три человека погибли, еще два были доставлены в больницу с серьезными ранениями. Отмечается, что подозреваемый скрылся с места инцидента.

https://ria.ru/20210418/ogayo-1728782811.html

висконсин

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

висконсин, сша, стрельба, в мире