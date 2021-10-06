https://ria.ru/20211006/strelba-1753390812.html
В школе в Техасе произошла стрельба, пострадали четыре человека
В школе в Техасе произошла стрельба, пострадали четыре человека - РИА Новости, 06.10.2021
В школе в Техасе произошла стрельба, пострадали четыре человека
В американском штате Техас произошла стрельба в школе, передает местный филиал NBC со ссылкой на полицию. РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T18:24
2021-10-06T18:24
2021-10-06T22:50
в мире
техас
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581261774_0:54:3332:1928_1920x0_80_0_0_ca66a0d2f84f38376a0798df6a4022ad.jpg
ВАШИНГТОН, 6 окт — РИА Новости. В американском штате Техас произошла стрельба в школе, передает местный филиал NBC со ссылкой на полицию.Сотрудников правоохранительных органов и чрезвычайных служб стянули к учебному заведению в городе Арлингтон.Школу блокировали. Телеканал ведет прямую трансляцию с места происшествия. СМИ также сообщило, что ученики и сотрудники заперлись в классах и кабинетах, на территорию никого не пускают.Ранены четыре человека, погибших нет.По его словам, среди пострадавших три ученика, а также мужчина более старшего возраста, возможно, учитель. Причиной инцидента правоохранительные органы считают драку между школьниками. Стрельбу, по данным полиции, открыл 18-летний Тимоти Джордж Симпкинс, который скрылся с места происшествия. Позднее стало известно, что молодого человека "взяли под стражу без происшествий", ему предъявили обвинения в вооруженном нападении с отягчающими обстоятельствами.
https://ria.ru/20210416/strelba-1728528381.html
техас
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581261774_113:0:2844:2048_1920x0_80_0_0_36fa3b51fdb2345b9d69fc218a779490.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, техас
18:24 06.10.2021 (обновлено: 22:50 06.10.2021)
В школе в Техасе произошла стрельба, пострадали четыре человека
В школе в Техасе произошла стрельба, пострадали четыре человека
ВАШИНГТОН, 6 окт — РИА Новости.
В американском штате Техас
произошла стрельба в школе, передает местный филиал NBC
со ссылкой на полицию.
Сотрудников правоохранительных органов и чрезвычайных служб стянули к учебному заведению в городе Арлингтон.
Школу блокировали. Телеканал ведет прямую трансляцию с места происшествия. СМИ также сообщило, что ученики и сотрудники заперлись в классах и кабинетах, на территорию никого не пускают.
Ранены четыре человека, погибших нет.
"Один получил легкие повреждения и от медицинской помощи отказался, трое госпитализированы", — сказал помощник начальника полиции города Кевин Колби на брифинге.
По его словам, среди пострадавших три ученика, а также мужчина более старшего возраста, возможно, учитель.
Причиной инцидента правоохранительные органы считают драку между школьниками. Стрельбу, по данным полиции, открыл 18-летний Тимоти Джордж Симпкинс, который скрылся с места происшествия. Позднее стало известно, что молодого человека "взяли под стражу без происшествий", ему предъявили обвинения в вооруженном нападении с отягчающими обстоятельствами.