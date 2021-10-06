https://ria.ru/20211006/strelba-1753390812.html

В школе в Техасе произошла стрельба, пострадали четыре человека

В школе в Техасе произошла стрельба, пострадали четыре человека - РИА Новости, 06.10.2021

В школе в Техасе произошла стрельба, пострадали четыре человека

В американском штате Техас произошла стрельба в школе, передает местный филиал NBC со ссылкой на полицию. РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T18:24

2021-10-06T18:24

2021-10-06T22:50

в мире

техас

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ВАШИНГТОН, 6 окт — РИА Новости. В американском штате Техас произошла стрельба в школе, передает местный филиал NBC со ссылкой на полицию.Сотрудников правоохранительных органов и чрезвычайных служб стянули к учебному заведению в городе Арлингтон.Школу блокировали. Телеканал ведет прямую трансляцию с места происшествия. СМИ также сообщило, что ученики и сотрудники заперлись в классах и кабинетах, на территорию никого не пускают.Ранены четыре человека, погибших нет.По его словам, среди пострадавших три ученика, а также мужчина более старшего возраста, возможно, учитель. Причиной инцидента правоохранительные органы считают драку между школьниками. Стрельбу, по данным полиции, открыл 18-летний Тимоти Джордж Симпкинс, который скрылся с места происшествия. Позднее стало известно, что молодого человека "взяли под стражу без происшествий", ему предъявили обвинения в вооруженном нападении с отягчающими обстоятельствами.

https://ria.ru/20210416/strelba-1728528381.html

техас

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в мире, техас