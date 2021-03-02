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В Арканзасе умер подросток, пострадавший при стрельбе в школе

В Арканзасе умер подросток, пострадавший при стрельбе в школе

Пострадавший в результате стрельбы в школе в американском городе Пайн-Блафф 15-летний подросток скончался, сообщили РИА Новости в местном полицейском... РИА Новости, 02.03.2021

2021-03-02T02:03

2021-03-02T02:03

2021-03-02T02:04

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ВАШИНГТОН, 2 мар - РИА Новости. Пострадавший в результате стрельбы в школе в американском городе Пайн-Блафф 15-летний подросток скончался, сообщили РИА Новости в местном полицейском департаменте."Да, я получил звонок в 14.51 (23.51 понедельника мск), о том, что он скончался", - сообщил в понедельник пресс-секретарь полиции.Отмечается, что стрелок был задержан. Его описывают как 15-летнего темнокожего подростка, который также является учеником этой школы. Правоохранители ведут расследование и выясняют мотив произошедшего.Другие школьники, по имеющимся данным, не пострадали.

https://ria.ru/20201127/nalchik-1586619130.html

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сша, арканзас, в мире