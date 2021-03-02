Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210302/strelba-1599528616.html
В Арканзасе умер подросток, пострадавший при стрельбе в школе
В Арканзасе умер подросток, пострадавший при стрельбе в школе
Пострадавший в результате стрельбы в школе в американском городе Пайн-Блафф 15-летний подросток скончался, сообщили РИА Новости в местном полицейском... РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T02:03
2021-03-02T02:04
сша
арканзас
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/150651/82/1506518238_0:12:4909:2773_1920x0_80_0_0_526ed71c3c29788e0d52a3bd0e6f524e.jpg
ВАШИНГТОН, 2 мар - РИА Новости. Пострадавший в результате стрельбы в школе в американском городе Пайн-Блафф 15-летний подросток скончался, сообщили РИА Новости в местном полицейском департаменте."Да, я получил звонок в 14.51 (23.51 понедельника мск), о том, что он скончался", - сообщил в понедельник пресс-секретарь полиции.Отмечается, что стрелок был задержан. Его описывают как 15-летнего темнокожего подростка, который также является учеником этой школы. Правоохранители ведут расследование и выясняют мотив произошедшего.Другие школьники, по имеющимся данным, не пострадали.
https://ria.ru/20201127/nalchik-1586619130.html
сша
арканзас
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/150651/82/1506518238_439:0:4400:2971_1920x0_80_0_0_dc9812d41d640a4daba6355e77762cd6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сша, арканзас, в мире

В Арканзасе умер подросток, пострадавший при стрельбе в школе

02:03 02.03.2021 (обновлено: 02:04 02.03.2021)
 
© AP Photo / Eric GayСотрудники правоохранительных органов США
Сотрудники правоохранительных органов США - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
© AP Photo / Eric Gay
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 2 мар - РИА Новости. Пострадавший в результате стрельбы в школе в американском городе Пайн-Блафф 15-летний подросток скончался, сообщили РИА Новости в местном полицейском департаменте.
"Да, я получил звонок в 14.51 (23.51 понедельника мск), о том, что он скончался", - сообщил в понедельник пресс-секретарь полиции.
Отмечается, что стрелок был задержан. Его описывают как 15-летнего темнокожего подростка, который также является учеником этой школы. Правоохранители ведут расследование и выясняют мотив произошедшего.
Другие школьники, по имеющимся данным, не пострадали.
Сотрудник полиции России - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
27 ноября 2020, 14:25
При драке со стрельбой в школе Нальчика пострадали два человека
 
СШААрканзасВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:55Лукашенко заявил, что в выборах сможет участвовать любой человек
13:53Производители мяса птицы и яиц договорились два месяца не повышать цены
13:52Лавров раскритиковал идею введения COVID-паспортов в ЕС
13:49Лавров прокомментировал сообщения о новых санкциях против России
13:42Лидер оппозиционной фракции Армении проведет консультации с премьером
13:40Миронов призвал приравнять коррупцию к госизмене
13:36Тихановская не разрабатывала планы захвата зданий, заявили в пресс-службе
13:34Россияне смогут получить результаты вакцинации от COVID-19 онлайн
13:33Посольство России требует найти вандалов, осквернивших танк под Нарвой
13:32Инфекционист посоветовал аллергикам привиться от COVID-19 до таяния снега
13:31Меркель поздравила Горбачева с юбилеем
13:31Мясников заявил о смертельной опасности гипертонического криза
13:30Минск и Москва должны спланировать действия в экономике, заявил Лукашенко
13:25Следствие попросило продлить арест Сафронову
13:22Лукашенко заявил о раскачивании ситуации в России и Белоруссии
13:21Глава МИД Британии назвал Горбачева великим государственным деятелем
13:20Под Нарвой вандалы осквернили памятный танк Т-34
13:20В Москве прошла премьера фильма "Пара из будущего" с Ароновой и Буруновым
13:15Лукашенко раскрыл детали переговоров с Путиным в Сочи
13:13"Ростех" разработал лазерный сканер для измерения габаритов транспорта
Лента новостейМолния