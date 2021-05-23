Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210523/strelba-1733530367.html
В Огайо три человека погибли во время стрельбы в баре
В Огайо три человека погибли во время стрельбы в баре - РИА Новости, 23.05.2021
В Огайо три человека погибли во время стрельбы в баре
По меньшей мере три человека погибли, пять получили ранения в результате стрельбы в баре в городе Янгстаун в американском штате Огайо, сообщает телеканал CNN со РИА Новости, 23.05.2021
2021-05-23T14:35
2021-05-23T14:35
огайо
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/100982/07/1009820731_0:101:2501:1507_1920x0_80_0_0_5f849e874ced789e340411409f1a221d.jpg
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. По меньшей мере три человека погибли, пять получили ранения в результате стрельбы в баре в городе Янгстаун в американском штате Огайо, сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя департамента полиции города.По его словам, полицейские были вызваны на место инцидента после получения сообщений о стрельбе в ночь на воскресенье.Пострадавшие были доставлены в больницу. В настоящий момент идет расследование произошедшего.
https://ria.ru/20210416/strelba-1728528381.html
огайо
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/100982/07/1009820731_179:0:2320:1606_1920x0_80_0_0_dc1a8de08593b6975bddc364f5273b8a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
огайо, сша, в мире

В Огайо три человека погибли во время стрельбы в баре

14:35 23.05.2021
 
© AP Photo / LM OteroМесто преступления в США
Место преступления в США - РИА Новости, 1920, 23.05.2021
© AP Photo / LM Otero
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. По меньшей мере три человека погибли, пять получили ранения в результате стрельбы в баре в городе Янгстаун в американском штате Огайо, сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя департамента полиции города.
По его словам, полицейские были вызваны на место инцидента после получения сообщений о стрельбе в ночь на воскресенье.
Пострадавшие были доставлены в больницу. В настоящий момент идет расследование произошедшего.
Полицейские на протесте сторонников Дональда Трампа у Капитолия США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
16 апреля, 11:01
Случаи стрельбы по людям в общественных местах в США в 2021 году
 
ОгайоСШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:38Врач назвал три привычки, которые снижают риск развития рака
02:15Финансист объяснил, почему доллар уже не тот, что 30 лет назад
02:14В США и Европе призвали запретить любые полеты над Белоруссией
02:10Какая температура воздуха поможет похудеть?
01:43Климкин рассказал об "ударе под дых" от США из-за России
01:38США осудили власти Белоруссии за инцидент с самолетом Ryanair в Минске
01:32Жириновский заявил об ошибке Сталина в Великой Отечественной войне
01:24В Бельгии заявили о возможном запрете посадки в ЕС самолетов "Белавиа"
01:15Эксперт рассказал, как сэкономить на эксплуатации автомобиля
00:33Вильфанд спрогнозировал погоду на конец мая
00:23Главред Baza Могутин заявил, что его отпустили из отдела полиции
00:19Вильфанд пообещал "несусветную жару" в ряде регионов России
00:01В Боливии микроавтобус сорвался в ущелье, погибли пять человек
23:59Глава ЕК призвала ввести санкции из-за инцидента с самолетом в Минске
23:59Спасенного белого медведя доставили из Якутии в Подмосковье
23:44Глава МИД Латвии призвал закрыть воздушное пространство Белоруссии
23:40Основатель Telegram-канала Baza Могутин заявил о задержании в Москве
23:33В Би-би-си отреагировали на скандал из-за поста журналистки о Гитлере
23:31В Белоруссии рассказали, как получили сообщение о минировании самолета
23:12В горах Кабардино-Балкарии погиб гид группы альпинистов
Лента новостейМолния