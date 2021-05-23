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В Огайо три человека погибли во время стрельбы в баре

В Огайо три человека погибли во время стрельбы в баре - РИА Новости, 23.05.2021

В Огайо три человека погибли во время стрельбы в баре

По меньшей мере три человека погибли, пять получили ранения в результате стрельбы в баре в городе Янгстаун в американском штате Огайо, сообщает телеканал CNN со РИА Новости, 23.05.2021

2021-05-23T14:35

2021-05-23T14:35

2021-05-23T14:35

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. По меньшей мере три человека погибли, пять получили ранения в результате стрельбы в баре в городе Янгстаун в американском штате Огайо, сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя департамента полиции города.По его словам, полицейские были вызваны на место инцидента после получения сообщений о стрельбе в ночь на воскресенье.Пострадавшие были доставлены в больницу. В настоящий момент идет расследование произошедшего.

https://ria.ru/20210416/strelba-1728528381.html

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