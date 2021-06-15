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В Алабаме сотрудник завода расстрелял коллег
В Алабаме сотрудник завода расстрелял коллег - РИА Новости, 15.06.2021
В Алабаме сотрудник завода расстрелял коллег
Работник завода в штате Алабама открыл огонь по коллегам, в результате погибли два человека, еще двое получили ранения, сообщает местный портал AL.com со... РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T16:08
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ВАШИНГТОН, 15 июн - РИА Новости. Работник завода в штате Алабама открыл огонь по коллегам, в результате погибли два человека, еще двое получили ранения, сообщает местный портал AL.com со ссылкой на полицию.Инцидент произошел в ночь на вторник на предприятии по производству пожарных гидрантов Mueller в городе Альбервиль. Как сообщается, открывший стрельбу скрылся с места происшествия на автомобиле.Двое пострадавших были госпитализированы. На данный момент информация об их состоянии не поступала. Следователи пытаются установить личность и местонахождение стрелявшего."По неизвестной причине сотрудник предприятия начал стрелять в своих коллег ... в настоящее время делается все возможное, чтобы найти виновного", - приводит портал заявление начальника полиции города Джеми Смит.По данным портала, завод занимается производством пожарных гидрантов для мирового рынка, штат насчитывает около 400 сотрудников.
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алабама, сша, в мире
В Алабаме сотрудник завода расстрелял коллег
16:08 15.06.2021 (обновлено: 16:20 15.06.2021)
 
© REUTERS / Gaelen MorseПолицейский автомобиль в районе места убийства Макайи Брайант в городе Колумбус
Полицейский автомобиль в районе места убийства Макайи Брайант в городе Колумбус - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
© REUTERS / Gaelen Morse

В Алабаме сотрудник завода открыл огонь по коллегам, погибли двое

Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 15 июн - РИА Новости. Работник завода в штате Алабама открыл огонь по коллегам, в результате погибли два человека, еще двое получили ранения, сообщает местный портал AL.com со ссылкой на полицию.
Инцидент произошел в ночь на вторник на предприятии по производству пожарных гидрантов Mueller в городе Альбервиль. Как сообщается, открывший стрельбу скрылся с места происшествия на автомобиле.
Двое пострадавших были госпитализированы. На данный момент информация об их состоянии не поступала. Следователи пытаются установить личность и местонахождение стрелявшего.
"По неизвестной причине сотрудник предприятия начал стрелять в своих коллег ... в настоящее время делается все возможное, чтобы найти виновного", - приводит портал заявление начальника полиции города Джеми Смит.
По данным портала, завод занимается производством пожарных гидрантов для мирового рынка, штат насчитывает около 400 сотрудников.
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