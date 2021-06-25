https://ria.ru/20210625/strelba-1738536359.html
В США один человек погиб и двое пострадали при стрельбе в торговом центре
В США один человек погиб и двое пострадали при стрельбе в торговом центре - РИА Новости, 25.06.2021
В США один человек погиб и двое пострадали при стрельбе в торговом центре
Один человек погиб и двое пострадали в результате стрельбы в торговом центре в американском Гленардене, штат Мэриленд, сообщает телеканал Fox 5 DC со ссылкой на РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T08:54
2021-06-25T08:54
2021-06-25T09:41
мэриленд
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155897/54/1558975431_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_91f8879267dbbf418d84ef103333da03.jpg
ВАШИНГТОН, 25 июн — РИА Новости. Один человек погиб и двое пострадали в результате стрельбы в торговом центре в американском Гленардене, штат Мэриленд, сообщает телеканал Fox 5 DC со ссылкой на полицию.Один из пострадавших получил тяжелые ранения, жизни другого ничего не угрожает. Полиция пока не публиковала информацию о подозреваемых. Ведется расследование.В мае во время стрельбы в Балтиморе, также расположенном в штате Мэриленд, три человека погибли и двое пострадали. Злоумышленника ликвидировали на месте.По информации местных СМИ, жители района знали стрелявшего, мужчина неоднократно угрожал соседям и обвинял их в том, что они шпионят за ним по заданию федерального правительства. Соседи и ранее обращались в полицию из-за поведения мужчины.
https://ria.ru/20210416/strelba-1728528381.html
мэриленд
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/155897/54/1558975431_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b9f142663b994cf271bf38e4c6186cf2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мэриленд, в мире
В США один человек погиб и двое пострадали при стрельбе в торговом центре
08:54 25.06.2021 (обновлено: 09:41 25.06.2021)
В штате Мэриленд один человек погиб и двое получили ранения при стрельбе в торговом центре
ВАШИНГТОН, 25 июн — РИА Новости.
Один человек погиб и двое пострадали в результате стрельбы в торговом центре в американском Гленардене, штат Мэриленд
, сообщает телеканал Fox 5 DC
со ссылкой на полицию.
Один из пострадавших получил тяжелые ранения, жизни другого ничего не угрожает. Полиция пока не публиковала информацию о подозреваемых. Ведется расследование.
В мае во время стрельбы в Балтиморе, также расположенном в штате Мэриленд, три человека погибли и двое пострадали. Злоумышленника ликвидировали на месте.
По информации местных СМИ, жители района знали стрелявшего, мужчина неоднократно угрожал соседям и обвинял их в том, что они шпионят за ним по заданию федерального правительства. Соседи и ранее обращались в полицию из-за поведения мужчины.