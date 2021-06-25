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В США один человек погиб и двое пострадали при стрельбе в торговом центре

В США один человек погиб и двое пострадали при стрельбе в торговом центре - РИА Новости, 25.06.2021

В США один человек погиб и двое пострадали при стрельбе в торговом центре

Один человек погиб и двое пострадали в результате стрельбы в торговом центре в американском Гленардене, штат Мэриленд, сообщает телеканал Fox 5 DC со ссылкой на РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T08:54

2021-06-25T08:54

2021-06-25T09:41

мэриленд

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ВАШИНГТОН, 25 июн — РИА Новости. Один человек погиб и двое пострадали в результате стрельбы в торговом центре в американском Гленардене, штат Мэриленд, сообщает телеканал Fox 5 DC со ссылкой на полицию.Один из пострадавших получил тяжелые ранения, жизни другого ничего не угрожает. Полиция пока не публиковала информацию о подозреваемых. Ведется расследование.В мае во время стрельбы в Балтиморе, также расположенном в штате Мэриленд, три человека погибли и двое пострадали. Злоумышленника ликвидировали на месте.По информации местных СМИ, жители района знали стрелявшего, мужчина неоднократно угрожал соседям и обвинял их в том, что они шпионят за ним по заданию федерального правительства. Соседи и ранее обращались в полицию из-за поведения мужчины.

https://ria.ru/20210416/strelba-1728528381.html

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