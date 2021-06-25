Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210625/strelba-1738536359.html
В США один человек погиб и двое пострадали при стрельбе в торговом центре
В США один человек погиб и двое пострадали при стрельбе в торговом центре - РИА Новости, 25.06.2021
В США один человек погиб и двое пострадали при стрельбе в торговом центре
Один человек погиб и двое пострадали в результате стрельбы в торговом центре в американском Гленардене, штат Мэриленд, сообщает телеканал Fox 5 DC со ссылкой на РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T08:54
2021-06-25T09:41
мэриленд
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155897/54/1558975431_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_91f8879267dbbf418d84ef103333da03.jpg
ВАШИНГТОН, 25 июн — РИА Новости. Один человек погиб и двое пострадали в результате стрельбы в торговом центре в американском Гленардене, штат Мэриленд, сообщает телеканал Fox 5 DC со ссылкой на полицию.Один из пострадавших получил тяжелые ранения, жизни другого ничего не угрожает. Полиция пока не публиковала информацию о подозреваемых. Ведется расследование.В мае во время стрельбы в Балтиморе, также расположенном в штате Мэриленд, три человека погибли и двое пострадали. Злоумышленника ликвидировали на месте.По информации местных СМИ, жители района знали стрелявшего, мужчина неоднократно угрожал соседям и обвинял их в том, что они шпионят за ним по заданию федерального правительства. Соседи и ранее обращались в полицию из-за поведения мужчины.
https://ria.ru/20210416/strelba-1728528381.html
мэриленд
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/155897/54/1558975431_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b9f142663b994cf271bf38e4c6186cf2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мэриленд, в мире
В США один человек погиб и двое пострадали при стрельбе в торговом центре
08:54 25.06.2021 (обновлено: 09:41 25.06.2021)
 
© AP Photo / AJ MastПолицейская машина в Индианаполисе, США
Полицейская машина в Индианаполисе, США - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© AP Photo / AJ Mast

В штате Мэриленд один человек погиб и двое получили ранения при стрельбе в торговом центре

Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 25 июн — РИА Новости. Один человек погиб и двое пострадали в результате стрельбы в торговом центре в американском Гленардене, штат Мэриленд, сообщает телеканал Fox 5 DC со ссылкой на полицию.
Один из пострадавших получил тяжелые ранения, жизни другого ничего не угрожает. Полиция пока не публиковала информацию о подозреваемых. Ведется расследование.
В мае во время стрельбы в Балтиморе, также расположенном в штате Мэриленд, три человека погибли и двое пострадали. Злоумышленника ликвидировали на месте.
По информации местных СМИ, жители района знали стрелявшего, мужчина неоднократно угрожал соседям и обвинял их в том, что они шпионят за ним по заданию федерального правительства. Соседи и ранее обращались в полицию из-за поведения мужчины.
Полицейские на протесте сторонников Дональда Трампа у Капитолия США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
16 апреля, 11:01
Случаи стрельбы по людям в общественных местах в США в 2021 году
 
МэрилендВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:12В ЮАР протестующие потребовали одобрить "Спутник V"
17:12Московская биржа будет отклонять заявки на ОФЗ от клиентов из США
17:08Россотрудничество рассказало о проблемах при работе в США и Чехии
17:07В Совфеде прокомментировали продление санкций Евросоюза
17:04Путин поблагодарил эмира Катара за участие в ПМЭФ
17:03Додон предостерег от призывов вывести миротворцев из Приднестровья
16:59В офисе Зеленского не считают санкции СНБО помехой для встречи с Путиным
16:57В СК рассказали о состоянии раненного в Ивановской области мужчины
16:57В Telegram появилась новая функция
16:55Глава Евросовета прокомментировал идею провести саммит Россия-ЕС
16:53Захарова назвала страны Балтии "прокси-шлюзом" для влияния США на Украине
16:52В Подмосковье мужчина погиб, пытаясь выбраться из застрявшего лифта
16:52Меркель призвала ЕС создать механизм информирования о российских "атаках"
16:49В Крыму два военных автомобиля попали в ДТП
16:48АТОР выяснила, сколько туристов готовы аннулировать туры на Кубань
16:47В Калининграде осудили мужчину, осквернившего мемориал советским воинам
16:37Киргизия зарегистрировала вакцину "Спутник Лайт"
16:36Минобороны пригласило 133 страны на форум "Армия"
16:31Зельфира Трегулова поздравила МИА "Россия сегодня" с юбилеем
16:27В Башкирии перенесли введение ограничений по COVID-19
Лента новостейМолния