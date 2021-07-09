https://ria.ru/20210709/strelba-1740554642.html
При стрельбе в океанариуме в США погибли два человека
При стрельбе в океанариуме в США погибли два человека - РИА Новости, 09.07.2021
При стрельбе в океанариуме в США погибли два человека
Два человека погибли, один получил ранения при стрельбе в океанариуме в американском городе Хьюстон (штат Техас), сообщила полиция города. РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T09:59
2021-07-09T09:59
2021-07-09T09:59
хьюстон
техас
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593871088_0:0:3008:1692_1920x0_80_0_0_4a1cc1e4e3561ad77b48889a51984559.jpg
ВАШИНГТОН, 9 июл - РИА Новости. Два человека погибли, один получил ранения при стрельбе в океанариуме в американском городе Хьюстон (штат Техас), сообщила полиция города.Согласно предварительным данным, стрельба произошла в кафе океанариума в 20.10 по местному времени (04.10 мск). Подозреваемый отрыл огонь, в результате мужчина погиб на месте, его спутница получила ранения. После этого подозреваемый совершил самоубийство.По данным полиции, женщина была госпитализирована, ее состояние стабильное.Полиция выясняет, связывали ли злоумышленника и пару какие-либо отношения. Ведется расследование.
https://ria.ru/20210625/strelba-1738536359.html
https://ria.ru/20210706/perestrelki-1740136078.html
хьюстон
техас
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593871088_120:0:2851:2048_1920x0_80_0_0_5e2153cfa82c8ab99ebdb22f877c12e3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
хьюстон, техас, в мире
При стрельбе в океанариуме в США погибли два человека
При стрельбе в океанариуме в Хьюстоне погибли два человека, один получил ранения