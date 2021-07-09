Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210709/strelba-1740554642.html
При стрельбе в океанариуме в США погибли два человека
При стрельбе в океанариуме в США погибли два человека - РИА Новости, 09.07.2021
При стрельбе в океанариуме в США погибли два человека
Два человека погибли, один получил ранения при стрельбе в океанариуме в американском городе Хьюстон (штат Техас), сообщила полиция города. РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T09:59
2021-07-09T09:59
хьюстон
техас
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593871088_0:0:3008:1692_1920x0_80_0_0_4a1cc1e4e3561ad77b48889a51984559.jpg
ВАШИНГТОН, 9 июл - РИА Новости. Два человека погибли, один получил ранения при стрельбе в океанариуме в американском городе Хьюстон (штат Техас), сообщила полиция города.Согласно предварительным данным, стрельба произошла в кафе океанариума в 20.10 по местному времени (04.10 мск). Подозреваемый отрыл огонь, в результате мужчина погиб на месте, его спутница получила ранения. После этого подозреваемый совершил самоубийство.По данным полиции, женщина была госпитализирована, ее состояние стабильное.Полиция выясняет, связывали ли злоумышленника и пару какие-либо отношения. Ведется расследование.
https://ria.ru/20210625/strelba-1738536359.html
https://ria.ru/20210706/perestrelki-1740136078.html
хьюстон
техас
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593871088_120:0:2851:2048_1920x0_80_0_0_5e2153cfa82c8ab99ebdb22f877c12e3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
хьюстон, техас, в мире
При стрельбе в океанариуме в США погибли два человека
09:59 09.07.2021
 
© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкСотрудники ФБР и полиции у здания Капитолия в Вашингтоне
Сотрудники ФБР и полиции у здания Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
Перейти в фотобанк

При стрельбе в океанариуме в Хьюстоне погибли два человека, один получил ранения

Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 9 июл - РИА Новости. Два человека погибли, один получил ранения при стрельбе в океанариуме в американском городе Хьюстон (штат Техас), сообщила полиция города.
Согласно предварительным данным, стрельба произошла в кафе океанариума в 20.10 по местному времени (04.10 мск). Подозреваемый отрыл огонь, в результате мужчина погиб на месте, его спутница получила ранения. После этого подозреваемый совершил самоубийство.
Полицейская машина в Индианаполисе, США - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
25 июня, 08:54
В США один человек погиб и двое пострадали при стрельбе в торговом центре
По данным полиции, женщина была госпитализирована, ее состояние стабильное.
Полиция выясняет, связывали ли злоумышленника и пару какие-либо отношения. Ведется расследование.
Полицейский автомобиль в районе места убийства Макайи Брайант в городе Колумбус - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
6 июля, 17:19
В США в праздничные выходные порядка 150 человек погибли в перестрелках
 
ХьюстонТехасВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:34В Совфеде призвали подумать о конструктивных шагах в диалоге России и ЕС
16:33В Калининграде в результате стрельбы в пострадали три человека
16:29Доказать искусственное происхождение коронавируса невозможно, заявил врач
16:27В Госдуме обвинили Литву в постановке тревоги из-за российских самолетов
16:25Зеленский сменил пресс-секретаря
16:20МАКС-2021 откроют для посетителей на пять дней вместо трех
16:16Эпидемиолог назвал один из симптомов дельта-штамма коронавируса
16:15У посетителей МАКС-2021 потребуют QR-код или отрицательный ПЦР
16:15В Москве задержали двух мужчин, продававших фальшивые медицинские справки
16:14Немец потребовал от Германии компенсацию за нападение на СССР
16:09Верховный суд подтвердил взыскание с Навального по иску мясокомбината
16:08США внесли в черный список три российские компании
16:08Эпидемиолог рассказал, когда беременным лучше проводить вакцинацию
16:06Защита обжаловала признание ФБК* экстремистской организацией
16:04Эпидемиолог назвал условие, при котором коронавирус будет реже мутировать
16:04Путину доверяют 64,6 процента россиян, показал опрос
16:01Эпидемиолог объяснил недоверие россиян к вакцинации
15:57Эпидемиолог рассказал, кто наиболее уязвим к дельта-штамму
15:49В Роспотребнадзоре объяснили, стоит ли прививаться при сезонной аллергии
15:46Стали известны подробности госпитализации Татьяны Догилевой
Лента новостейМолния