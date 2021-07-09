https://ria.ru/20210709/strelba-1740554642.html

При стрельбе в океанариуме в США погибли два человека

При стрельбе в океанариуме в США погибли два человека - РИА Новости, 09.07.2021

При стрельбе в океанариуме в США погибли два человека

Два человека погибли, один получил ранения при стрельбе в океанариуме в американском городе Хьюстон (штат Техас), сообщила полиция города. РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T09:59

2021-07-09T09:59

2021-07-09T09:59

хьюстон

техас

в мире

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ВАШИНГТОН, 9 июл - РИА Новости. Два человека погибли, один получил ранения при стрельбе в океанариуме в американском городе Хьюстон (штат Техас), сообщила полиция города.Согласно предварительным данным, стрельба произошла в кафе океанариума в 20.10 по местному времени (04.10 мск). Подозреваемый отрыл огонь, в результате мужчина погиб на месте, его спутница получила ранения. После этого подозреваемый совершил самоубийство.По данным полиции, женщина была госпитализирована, ее состояние стабильное.Полиция выясняет, связывали ли злоумышленника и пару какие-либо отношения. Ведется расследование.

https://ria.ru/20210625/strelba-1738536359.html

https://ria.ru/20210706/perestrelki-1740136078.html

хьюстон

техас

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хьюстон, техас, в мире