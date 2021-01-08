https://ria.ru/20210108/besporyadki-1592296714.html

Полицейский Капитолия умер от полученных в ходе протестов ранений

Полицейский Капитолия умер от полученных в ходе протестов ранений

Полиция Капитолия США подтвердила смерть своего сотрудника, пострадавшего при беспорядках. РИА Новости, 08.01.2021

2021-01-08T08:16

2021-01-08T08:16

2021-01-08T09:27

захват капитолия в вашингтоне

капитолий

вашингтон (город)

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/07/1592260282_0:101:3284:1948_1920x0_80_0_0_e9288e1717965d95ce57c2a13022c264.jpg

МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Полиция Капитолия США подтвердила смерть своего сотрудника, пострадавшего при беспорядках.Ранее о смерти офицера сообщил телеканал CNN, однако затем правоохранители опровергли эту информацию.В заявлении ведомства говорится, что Брайан Д. Сикник умер 7 января в 21.30 (05.30 в пятницу мск) Полицейский участвовал в подавлении беспорядков 6 января и получил ранения в борьбе с протестующими.Это вторая жертва беспорядков: ранее сообщалось, что погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. Еще три человека умерли в ходе беспорядков от причин, не связанных с насилием.В среду сторонники президента Дональда Трампа вскоре после митинга, где выступал президент, ворвались в Капитолий США. Капитолию нанесен материальный ущерб. Беспорядки на несколько часов задержали утверждение в конгрессе победы Джо Байдена на президентских выборах в США. На этом фоне лидеры демократов в сенате призвали к импичменту Трампу или его отстранению по поправке к Конституции о недееспособности президента.

https://ria.ru/20210107/ssha-1592249812.html

вашингтон (город)

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

капитолий, вашингтон (город), сша, в мире