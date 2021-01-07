https://ria.ru/20210107/protesty-1592200947.html

Впервые за 200 лет: Капитолий захватили протестующие

Впервые за 200 лет: Капитолий захватили протестующие

Многотысячная толпа сторонников действующего президента Дональда Трампа устроила протесты около Капитолия, а затем часть из них прорвалась внутрь здания, где... РИА Новости, 07.01.2021

2021-01-07T07:17

2021-01-07T07:17

2021-01-07T10:24

беспорядки в вашингтоне

капитолий

дональд трамп

джо байден

вашингтон (город)

фото

в мире

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Многотысячная толпа сторонников действующего президента Дональда Трампа устроила протесты около Капитолия, а затем часть из них прорвалась внутрь здания, где конгрессмены собирались утвердить итоги голосования выборщиков и подвести черту под результатами президентских выборов, на которых победу одержал кандидат от Демократической партии Джо Байден. Этот штурм стал первым вторжением в здание конгресса США с момента нападения на него британцев в ходе англо-американской войны в 1814 году. События в Вашингтоне — в фотоленте Ria.ru.

вашингтон (город)

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фото, капитолий, дональд трамп, джо байден, вашингтон (город), фото, в мире