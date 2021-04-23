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При стрельбе в штате Калифорния погиб один человек
При стрельбе в штате Калифорния погиб один человек
По меньшей мере один человек погиб, еще трое получили ранения в результате стрельбы в американском городе Сан-Диего в штате Калифорния, передает телеканал NBC... РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T12:27
2021-04-23T12:27
сан-диего
калифорния
сша
общество
происшествия
в мире
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. По меньшей мере один человек погиб, еще трое получили ранения в результате стрельбы в американском городе Сан-Диего в штате Калифорния, передает телеканал NBC San Diego со ссылкой на полицию.Сообщается, что инцидент произошел в квартале Газовых фонарей 22.30 вечера по местному времени в четверг (8.00 пятницы мск). Полиция отметила, что расследование ведется в нескольких кварталах города. Один человек был задержан по подозрению в причастности к стрельбе. Трое раненых были госпитализированы.Сотрудники правоохранительных органов пока не установили причину и мотив преступления. Кроме того, еще не установлена личность погибшего.
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сан-диего, калифорния, сша, общество, происшествия, в мире

При стрельбе в штате Калифорния погиб один человек

12:27 23.04.2021
 
© AP Photo / LM OteroМесто преступления в США
Место преступления в США - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
© AP Photo / LM Otero
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. По меньшей мере один человек погиб, еще трое получили ранения в результате стрельбы в американском городе Сан-Диего в штате Калифорния, передает телеканал NBC San Diego со ссылкой на полицию.
Сообщается, что инцидент произошел в квартале Газовых фонарей 22.30 вечера по местному времени в четверг (8.00 пятницы мск). Полиция отметила, что расследование ведется в нескольких кварталах города. Один человек был задержан по подозрению в причастности к стрельбе. Трое раненых были госпитализированы.
Сотрудники правоохранительных органов пока не установили причину и мотив преступления. Кроме того, еще не установлена личность погибшего.
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