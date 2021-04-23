https://ria.ru/20210423/strelba-1729606860.html

При стрельбе в штате Калифорния погиб один человек

При стрельбе в штате Калифорния погиб один человек

По меньшей мере один человек погиб, еще трое получили ранения в результате стрельбы в американском городе Сан-Диего в штате Калифорния, передает телеканал NBC... РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T12:27

2021-04-23T12:27

2021-04-23T12:27

сан-диего

калифорния

сша

общество

происшествия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/100982/07/1009820731_0:101:2501:1507_1920x0_80_0_0_5f849e874ced789e340411409f1a221d.jpg

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. По меньшей мере один человек погиб, еще трое получили ранения в результате стрельбы в американском городе Сан-Диего в штате Калифорния, передает телеканал NBC San Diego со ссылкой на полицию.Сообщается, что инцидент произошел в квартале Газовых фонарей 22.30 вечера по местному времени в четверг (8.00 пятницы мск). Полиция отметила, что расследование ведется в нескольких кварталах города. Один человек был задержан по подозрению в причастности к стрельбе. Трое раненых были госпитализированы.Сотрудники правоохранительных органов пока не установили причину и мотив преступления. Кроме того, еще не установлена личность погибшего.

https://ria.ru/20210416/strelba-1728528381.html

сан-диего

калифорния

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сан-диего, калифорния, сша, общество, происшествия, в мире