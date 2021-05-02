https://ria.ru/20210502/strelba-1730889215.html

При стрельбе в казино в Висконсине погибли два человека

При стрельбе в казино в Висконсине погибли два человека

Две человека скончались в результате стрельбы в казино в американском штате Висконсин, полиция ликвидировала подозреваемого, сообщает телеканал FOX11. РИА Новости, 02.05.2021

2021-05-02T09:13

2021-05-02T09:13

2021-05-02T10:18

висконсин

милуоки

сша

происшествия

в мире

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Две человека скончались в результате стрельбы в казино в американском штате Висконсин, полиция ликвидировала подозреваемого, сообщает телеканал FOX11.Инцидент произошел в пригороде Грин-Бэй в казино Oneida. Ранее сообщалось, что в результате стрельбы пострадали семь человек.По его словам, пострадавший доставлен в больницу в районе города Милуоки. Следователи полагают, что стрелок "был связан с казино Oneida Casino в плане трудового статуса".

https://ria.ru/20210416/strelba-1728528381.html

висконсин

милуоки

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

висконсин, милуоки, сша, происшествия, в мире