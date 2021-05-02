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При стрельбе в казино в Висконсине погибли два человека
При стрельбе в казино в Висконсине погибли два человека
Две человека скончались в результате стрельбы в казино в американском штате Висконсин, полиция ликвидировала подозреваемого, сообщает телеканал FOX11. РИА Новости, 02.05.2021
2021-05-02T09:13
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происшествия
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Две человека скончались в результате стрельбы в казино в американском штате Висконсин, полиция ликвидировала подозреваемого, сообщает телеканал FOX11.Инцидент произошел в пригороде Грин-Бэй в казино Oneida. Ранее сообщалось, что в результате стрельбы пострадали семь человек.По его словам, пострадавший доставлен в больницу в районе города Милуоки. Следователи полагают, что стрелок "был связан с казино Oneida Casino в плане трудового статуса".
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висконсин, милуоки, сша, происшествия, в мире

При стрельбе в казино в Висконсине погибли два человека

09:13 02.05.2021 (обновлено: 10:18 02.05.2021)
 
© AP Photo / Mike RoemerСотрудники полиции на месте стрельбы в казино Oneida в штате Висконсин, США
Сотрудники полиции на месте стрельбы в казино Oneida в штате Висконсин, США - РИА Новости, 1920, 02.05.2021
© AP Photo / Mike Roemer
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Две человека скончались в результате стрельбы в казино в американском штате Висконсин, полиция ликвидировала подозреваемого, сообщает телеканал FOX11.
Инцидент произошел в пригороде Грин-Бэй в казино Oneida. Ранее сообщалось, что в результате стрельбы пострадали семь человек.
"Подозреваемый скончался. Полиция застрелила подозреваемого, поэтому угрозы для общества нет. Судя по всему, это было целенаправленное действие, не случайная стрельба. Целью был конкретный человек, его там не было, но он (подозреваемый – ред.) все равно решил выстрелить по некоторым его друзьям и коллегам. Он (подозреваемый – ред.) застрелил двух коллег и друзей, которые также скончались, еще один человек тяжело ранен", - заявил представитель офиса шерифа округа Брауни Кевин Павляк.
По его словам, пострадавший доставлен в больницу в районе города Милуоки. Следователи полагают, что стрелок "был связан с казино Oneida Casino в плане трудового статуса".
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