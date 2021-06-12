https://ria.ru/20210612/chikago-1736785744.html
В Чикаго в результате стрельбы пострадали десять человек
В Чикаго в результате стрельбы пострадали десять человек - РИА Новости, 12.06.2021
В Чикаго в результате стрельбы пострадали десять человек
Один человек погиб и девять пострадали в результате стрельбы в американском городе Чикаго, сообщает местный телеканал ABC 7 Chicago со ссылкой на полицию. РИА Новости, 12.06.2021
2021-06-12T19:41
2021-06-12T19:41
2021-06-12T19:45
чикаго
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/146652/41/1466524139_0:19:3001:1707_1920x0_80_0_0_a79959caf76e4d58c939455d177e056f.jpg
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Один человек погиб и девять пострадали в результате стрельбы в американском городе Чикаго, сообщает местный телеканал ABC 7 Chicago со ссылкой на полицию.По данным правоохранителей, стрельба началась в южной части города примерно в 2.00 в субботу (10.00 мск). Два подозреваемых подошли к группе людей, стоявших на тротуаре, и открыли огонь.Одна из пострадавших, 29-летняя женщина, скончалась в медицинском центре Университета Чикаго. Остальные пострадавшие - люди в возрасте от 23 до 46 лет - находятся в хорошем или удовлетворительным состоянии.Полиция пока не задержала подозреваемых, ведется расследование.
https://ria.ru/20210607/afroamerikanets-1736026319.html
чикаго
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/146652/41/1466524139_153:0:2814:1996_1920x0_80_0_0_4252d82613e5e927a0d3b86be4884e2c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
чикаго, в мире
В Чикаго в результате стрельбы пострадали десять человек
19:41 12.06.2021 (обновлено: 19:45 12.06.2021)
В Чикаго в результате стрельбы пострадали десять человек, один погиб
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Один человек погиб и девять пострадали в результате стрельбы в американском городе Чикаго, сообщает местный телеканал ABC 7 Chicago со ссылкой на полицию.
По данным правоохранителей, стрельба началась в южной части города примерно в 2.00 в субботу (10.00 мск). Два подозреваемых подошли к группе людей, стоявших на тротуаре, и открыли огонь.
Одна из пострадавших, 29-летняя женщина, скончалась в медицинском центре Университета Чикаго. Остальные пострадавшие - люди в возрасте от 23 до 46 лет - находятся в хорошем или удовлетворительным состоянии.
Полиция пока не задержала подозреваемых, ведется расследование.