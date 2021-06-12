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В Чикаго в результате стрельбы пострадали десять человек
В Чикаго в результате стрельбы пострадали десять человек - РИА Новости, 12.06.2021
В Чикаго в результате стрельбы пострадали десять человек
Один человек погиб и девять пострадали в результате стрельбы в американском городе Чикаго, сообщает местный телеканал ABC 7 Chicago со ссылкой на полицию. РИА Новости, 12.06.2021
2021-06-12T19:41
2021-06-12T19:45
чикаго
в мире
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Один человек погиб и девять пострадали в результате стрельбы в американском городе Чикаго, сообщает местный телеканал ABC 7 Chicago со ссылкой на полицию.По данным правоохранителей, стрельба началась в южной части города примерно в 2.00 в субботу (10.00 мск). Два подозреваемых подошли к группе людей, стоявших на тротуаре, и открыли огонь.Одна из пострадавших, 29-летняя женщина, скончалась в медицинском центре Университета Чикаго. Остальные пострадавшие - люди в возрасте от 23 до 46 лет - находятся в хорошем или удовлетворительным состоянии.Полиция пока не задержала подозреваемых, ведется расследование.
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чикаго, в мире
В Чикаго в результате стрельбы пострадали десять человек
19:41 12.06.2021 (обновлено: 19:45 12.06.2021)
 
© Fotolia / EugeneFАмериканский полицейский
Американский полицейский - РИА Новости, 1920, 12.06.2021
© Fotolia / EugeneF

В Чикаго в результате стрельбы пострадали десять человек, один погиб

Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Один человек погиб и девять пострадали в результате стрельбы в американском городе Чикаго, сообщает местный телеканал ABC 7 Chicago со ссылкой на полицию.
По данным правоохранителей, стрельба началась в южной части города примерно в 2.00 в субботу (10.00 мск). Два подозреваемых подошли к группе людей, стоявших на тротуаре, и открыли огонь.
Одна из пострадавших, 29-летняя женщина, скончалась в медицинском центре Университета Чикаго. Остальные пострадавшие - люди в возрасте от 23 до 46 лет - находятся в хорошем или удовлетворительным состоянии.
Полиция пока не задержала подозреваемых, ведется расследование.
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