https://ria.ru/20210612/chikago-1736785744.html

В Чикаго в результате стрельбы пострадали десять человек

В Чикаго в результате стрельбы пострадали десять человек - РИА Новости, 12.06.2021

В Чикаго в результате стрельбы пострадали десять человек

Один человек погиб и девять пострадали в результате стрельбы в американском городе Чикаго, сообщает местный телеканал ABC 7 Chicago со ссылкой на полицию. РИА Новости, 12.06.2021

2021-06-12T19:41

2021-06-12T19:41

2021-06-12T19:45

чикаго

в мире

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Один человек погиб и девять пострадали в результате стрельбы в американском городе Чикаго, сообщает местный телеканал ABC 7 Chicago со ссылкой на полицию.По данным правоохранителей, стрельба началась в южной части города примерно в 2.00 в субботу (10.00 мск). Два подозреваемых подошли к группе людей, стоявших на тротуаре, и открыли огонь.Одна из пострадавших, 29-летняя женщина, скончалась в медицинском центре Университета Чикаго. Остальные пострадавшие - люди в возрасте от 23 до 46 лет - находятся в хорошем или удовлетворительным состоянии.Полиция пока не задержала подозреваемых, ведется расследование.

https://ria.ru/20210607/afroamerikanets-1736026319.html

чикаго

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чикаго, в мире