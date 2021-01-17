https://ria.ru/20210117/strelba-1593388559.html

В Сан-Франциско пять человек пострадали при стрельбе в центре города

В Сан-Франциско пять человек пострадали при стрельбе в центре города

Пять человек пострадали при стрельбе в центре Сан-Франциско, сообщила полиция города. РИА Новости, 17.01.2021

2021-01-17T12:00

2021-01-17T12:00

2021-01-17T12:04

сан-франциско

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/105356/74/1053567412_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_5a10a89eb8368f0891e29f35698d9ef3.jpg

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Пять человек пострадали при стрельбе в центре Сан-Франциско, сообщила полиция города.Сообщается, что стрельба произошла в субботу примерно в 21.45 по местному времени (08.45 воскресенья мск) на пересечении Эдди- и Тейлор-стрит. Изначально полиция сообщила о трех пострадавших в результате стрельбы, на место были направлены спасатели и врачи.Полиция также сообщила об обнаружении огнестрельного оружия. Другие подробности инцидента не сообщаются. В полиции занялись расследованием произошедшего.

https://ria.ru/20200420/1570277958.html

сан-франциско

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сан-франциско, сша, в мире