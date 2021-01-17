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В Сан-Франциско пять человек пострадали при стрельбе в центре города
В Сан-Франциско пять человек пострадали при стрельбе в центре города
Пять человек пострадали при стрельбе в центре Сан-Франциско, сообщила полиция города. РИА Новости, 17.01.2021
2021-01-17T12:00
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Пять человек пострадали при стрельбе в центре Сан-Франциско, сообщила полиция города.Сообщается, что стрельба произошла в субботу примерно в 21.45 по местному времени (08.45 воскресенья мск) на пересечении Эдди- и Тейлор-стрит. Изначально полиция сообщила о трех пострадавших в результате стрельбы, на место были направлены спасатели и врачи.Полиция также сообщила об обнаружении огнестрельного оружия. Другие подробности инцидента не сообщаются. В полиции занялись расследованием произошедшего.
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сан-франциско, сша, в мире

В Сан-Франциско пять человек пострадали при стрельбе в центре города

12:00 17.01.2021 (обновлено: 12:04 17.01.2021)
 
© AP Photo / Matt RourkeСотрудник полиции штата Нью-Джерси
Сотрудник полиции штата Нью-Джерси - РИА Новости, 1920, 17.01.2021
© AP Photo / Matt Rourke
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Пять человек пострадали при стрельбе в центре Сан-Франциско, сообщила полиция города.
Сообщается, что стрельба произошла в субботу примерно в 21.45 по местному времени (08.45 воскресенья мск) на пересечении Эдди- и Тейлор-стрит. Изначально полиция сообщила о трех пострадавших в результате стрельбы, на место были направлены спасатели и врачи.

"Ведется расследование, пять человек пострадали при стрельбе", - позже сообщила полиция в Twitter, уточнив, что, по предварительным данным, ни один человек не получил серьезных ранений.

Полиция также сообщила об обнаружении огнестрельного оружия. Другие подробности инцидента не сообщаются. В полиции занялись расследованием произошедшего.
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