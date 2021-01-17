В Сан-Франциско пять человек пострадали при стрельбе в центре города
12:00 17.01.2021 (обновлено: 12:04 17.01.2021)
© AP Photo / Matt RourkeСотрудник полиции штата Нью-Джерси
© AP Photo / Matt Rourke
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Пять человек пострадали при стрельбе в центре Сан-Франциско, сообщила полиция города.
Сообщается, что стрельба произошла в субботу примерно в 21.45 по местному времени (08.45 воскресенья мск) на пересечении Эдди- и Тейлор-стрит. Изначально полиция сообщила о трех пострадавших в результате стрельбы, на место были направлены спасатели и врачи.
"Ведется расследование, пять человек пострадали при стрельбе", - позже сообщила полиция в Twitter, уточнив, что, по предварительным данным, ни один человек не получил серьезных ранений.
Полиция также сообщила об обнаружении огнестрельного оружия. Другие подробности инцидента не сообщаются. В полиции занялись расследованием произошедшего.
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