https://ria.ru/20210529/mayami-1734741261.html
При стрельбе в Майами ранения получили семь человек
При стрельбе в Майами ранения получили семь человек - РИА Новости, 29.05.2021
При стрельбе в Майами ранения получили семь человек
Семь человек получили ранения в результате стрельбы, открытой неизвестным на улице в Майами (американский штат Флорида), передает телеканал NBC 6 со ссылкой на... РИА Новости, 29.05.2021
2021-05-29T17:29
2021-05-29T17:29
2021-05-29T17:29
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Семь человек получили ранения в результате стрельбы, открытой неизвестным на улице в Майами (американский штат Флорида), передает телеканал NBC 6 со ссылкой на полицию.Сообщается, что стрельба произошла в пятницу вечером по местному времени. Всех пострадавших госпитализировали.Полиция пока не обнародовала информации о стрелке, ведется расследование инцидента.
https://ria.ru/20210527/kaliforniya-1734376618.html
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