Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210529/mayami-1734741261.html
При стрельбе в Майами ранения получили семь человек
При стрельбе в Майами ранения получили семь человек - РИА Новости, 29.05.2021
При стрельбе в Майами ранения получили семь человек
Семь человек получили ранения в результате стрельбы, открытой неизвестным на улице в Майами (американский штат Флорида), передает телеканал NBC 6 со ссылкой на... РИА Новости, 29.05.2021
2021-05-29T17:29
2021-05-29T17:29
флорида
майами
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/25172/61/251726133_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_52b46543eaa36985b8e9ac711cb152e9.jpg
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Семь человек получили ранения в результате стрельбы, открытой неизвестным на улице в Майами (американский штат Флорида), передает телеканал NBC 6 со ссылкой на полицию.Сообщается, что стрельба произошла в пятницу вечером по местному времени. Всех пострадавших госпитализировали.Полиция пока не обнародовала информации о стрелке, ведется расследование инцидента.
https://ria.ru/20210527/kaliforniya-1734376618.html
флорида
майами
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/25172/61/251726133_0:0:640:480_1920x0_80_0_0_9f499e33dd14835a6a1e9349c5435ea1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
флорида, майами, в мире

При стрельбе в Майами ранения получили семь человек

17:29 29.05.2021
 
© Flickr / sunrise954Полиция Майами
Полиция Майами - РИА Новости, 1920, 29.05.2021
© Flickr / sunrise954
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Семь человек получили ранения в результате стрельбы, открытой неизвестным на улице в Майами (американский штат Флорида), передает телеканал NBC 6 со ссылкой на полицию.
Сообщается, что стрельба произошла в пятницу вечером по местному времени. Всех пострадавших госпитализировали.
Полиция пока не обнародовала информации о стрелке, ведется расследование инцидента.
Сотрудники правоохранительных органов на месте стрельбы в Сан-Хосе, США - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
27 мая, 11:08
Число жертв стрельбы в Калифорнии возросло до девяти человек
 
ФлоридаМайамиВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:17В Техасе один человек погиб при крушении самолета
02:17Биохимик научил, как самому оценить качество питьевой воды
02:04Британцев встревожило "эксцентричное" высказывание Байдена о девочке
01:29Bloomberg: ЕС предложил США ответить на "враждебные действия" России
00:50Владимира Спивакова посвятили в мушкетеры
00:44Пушков назвал главную опасность США
00:34Вильфанд предупредил о заморозках в ряде регионов Европейской России
00:29Китайский грузовик состыковался с базовым модулем орбитальной станции
00:23Вильфанд рассказал, когда потеплеет в центре Европейской России
00:13В РВИО рассказали новые подробности об исходе "Ледового побоища"
00:07В России изменился регламент выдачи загранпаспортов
23:40В Индонезии загорелся паром, на котором было почти 200 человек
23:31В Египте начали расследовать гибель бывшего главы украинской разведки
23:19В МВД объяснили правила получения загранпаспортов за рубежом
23:02В Идлибе боевики не пропустили школьников на экзамены
22:53Волгоградцы возмутились "неадекватным" концертом Бузовой
22:38Онищенко оценил версию создания коронавируса в лаборатории
22:30В центре Москвы спасли тонущую в реке собаку
22:18В Тегеране более 30 госучреждений остались без электричества
22:12Борис Джонсон тайно женился на Кэрри Саймондс
Лента новостейМолния