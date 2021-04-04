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Открывшим стрельбу у бара в штате Алабама предъявили обвинения
Открывшим стрельбу у бара в штате Алабама предъявили обвинения
Двоим задержанным в связи со стрельбой у бара в штате Алабама предъявлены обвинения, сообщает телеканала CNN со ссылкой на полицию. РИА Новости, 04.04.2021
2021-04-04T10:29
2021-04-04T10:29
алабама
в мире
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ВАШИНГТОН, 4 апр - РИА Новости. Двоим задержанным в связи со стрельбой у бара в штате Алабама предъявлены обвинения, сообщает телеканала CNN со ссылкой на полицию.Джо Натан Бразерс Младший, 22 года, и Джошуа Маркиз Костон, 23 года - обвиняются в покушении на убийство, а также в том, что они открыли стрельбу по зданиям и машинам.Как сообщается, Бразерс и Костон вступили в перепалку с группой людей снаружи бара. Обвиняемые открыли огонь, началась перестрелка. Костон и еще 4 человека получили ранения. По словам полиции, их жизни ничего не угрожает. "Расследование продолжается, возможно вскоре обвинения будут предъявлены и другим людям", - отметил капитан полиции города Таскалуса.Ранее сообщалось, что в результате стрельбы у бара в американском штате Алабама пострадали меньшей мере пять человек. Инцидент произошел рано утром в субботу в городе Таскалуса на западе штата. Стрельба произошла на парковке бара. Пострадавших доставили в больницу.
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алабама, в мире

Открывшим стрельбу у бара в штате Алабама предъявили обвинения

10:29 04.04.2021
 
© AP Photo / Brynn AndersonПолицейские машины рядом со школой Хаффмана в Бирмингеме в штате Алабама. 7 марта 2018
Полицейские машины рядом со школой Хаффмана в Бирмингеме в штате Алабама. 7 марта 2018 - РИА Новости, 1920, 04.04.2021
© AP Photo / Brynn Anderson
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ВАШИНГТОН, 4 апр - РИА Новости. Двоим задержанным в связи со стрельбой у бара в штате Алабама предъявлены обвинения, сообщает телеканала CNN со ссылкой на полицию.
Джо Натан Бразерс Младший, 22 года, и Джошуа Маркиз Костон, 23 года - обвиняются в покушении на убийство, а также в том, что они открыли стрельбу по зданиям и машинам.
Как сообщается, Бразерс и Костон вступили в перепалку с группой людей снаружи бара. Обвиняемые открыли огонь, началась перестрелка. Костон и еще 4 человека получили ранения. По словам полиции, их жизни ничего не угрожает. "Расследование продолжается, возможно вскоре обвинения будут предъявлены и другим людям", - отметил капитан полиции города Таскалуса.
Ранее сообщалось, что в результате стрельбы у бара в американском штате Алабама пострадали меньшей мере пять человек. Инцидент произошел рано утром в субботу в городе Таскалуса на западе штата. Стрельба произошла на парковке бара. Пострадавших доставили в больницу.
Полиция США - РИА Новости, 1920, 04.04.2021
02:00
В Алабаме не менее пяти человек пострадали при стрельбе у бара
 
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