https://ria.ru/20210404/alabama-1604150209.html
Открывшим стрельбу у бара в штате Алабама предъявили обвинения
Открывшим стрельбу у бара в штате Алабама предъявили обвинения
Двоим задержанным в связи со стрельбой у бара в штате Алабама предъявлены обвинения, сообщает телеканала CNN со ссылкой на полицию. РИА Новости, 04.04.2021
2021-04-04T10:29
2021-04-04T10:29
2021-04-04T10:29
алабама
в мире
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ВАШИНГТОН, 4 апр - РИА Новости. Двоим задержанным в связи со стрельбой у бара в штате Алабама предъявлены обвинения, сообщает телеканала CNN со ссылкой на полицию.Джо Натан Бразерс Младший, 22 года, и Джошуа Маркиз Костон, 23 года - обвиняются в покушении на убийство, а также в том, что они открыли стрельбу по зданиям и машинам.Как сообщается, Бразерс и Костон вступили в перепалку с группой людей снаружи бара. Обвиняемые открыли огонь, началась перестрелка. Костон и еще 4 человека получили ранения. По словам полиции, их жизни ничего не угрожает. "Расследование продолжается, возможно вскоре обвинения будут предъявлены и другим людям", - отметил капитан полиции города Таскалуса.Ранее сообщалось, что в результате стрельбы у бара в американском штате Алабама пострадали меньшей мере пять человек. Инцидент произошел рано утром в субботу в городе Таскалуса на западе штата. Стрельба произошла на парковке бара. Пострадавших доставили в больницу.
https://ria.ru/20210404/strelba-1604137281.html
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алабама, в мире
ВАШИНГТОН, 4 апр - РИА Новости.
Двоим задержанным в связи со стрельбой у бара в штате Алабама
предъявлены обвинения, сообщает телеканала CNN
со ссылкой на полицию.
Джо Натан Бразерс Младший, 22 года, и Джошуа Маркиз Костон, 23 года - обвиняются в покушении на убийство, а также в том, что они открыли стрельбу по зданиям и машинам.
Как сообщается, Бразерс и Костон вступили в перепалку с группой людей снаружи бара. Обвиняемые открыли огонь, началась перестрелка. Костон и еще 4 человека получили ранения. По словам полиции, их жизни ничего не угрожает. "Расследование продолжается, возможно вскоре обвинения будут предъявлены и другим людям", - отметил капитан полиции города Таскалуса.
Ранее сообщалось, что в результате стрельбы у бара в американском штате Алабама пострадали меньшей мере пять человек. Инцидент произошел рано утром в субботу в городе Таскалуса на западе штата. Стрельба произошла на парковке бара. Пострадавших доставили в больницу.