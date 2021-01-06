Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Полиция у здания Капитолия в Вашингтоне
Беспорядки в Вашингтоне
https://ria.ru/20210106/strelba-1592172432.html
В здании конгресса США произошла стрельба
В здании конгресса США произошла стрельба
Одна из протестующих получила огнестрельное ранение в грудь в здании американского конгресса, сообщают американские телеканалы со ссылкой на источники. РИА Новости, 06.01.2021
2021-01-06T23:20
2021-01-06T23:45
беспорядки в вашингтоне
выборы президента сша — 2020
конгресс сша
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/06/1592134486_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_474d6db0379619f70c7f7c425d5e1fa3.jpg
ВАШИНГТОН, 6 янв — РИА Новости. Одна из протестующих получила огнестрельное ранение в грудь в здании американского конгресса, сообщают американские телеканалы со ссылкой на источники."Мы считаем заслуживающей доверия информацию, что кто-то получил выстрел в грудь в здании Капитолия. Это не был офицер в форме, так что мы можем предполагать, что это был протестующий, но мы точно не знаем", — сказала ведущая программы News Hour на телеканале PBS в прямом эфире.Как передает СNN со ссылкой на источники, женщина находится в критическом состоянии. Других подробностей телеканал не приводит.Ранее сторонники действующего президента Дональда Трампа ворвались в здание Капитолия, а затем — в зал сената. Обе палаты конгресса прервали заседания. Вице-президента Майка Пенса, спикера палаты представителей Нэнси Пелоси и конгрессменов эвакуировали из здания.Как передали СМИ, Пелоси призвала Нацгвардию очистить Капитолий от протестующих, однако Пентагон ответил отказом.Из-за беспорядков мэр Вашингтона объявила комендантский час с 18:00 по местному времени.В свою очередь, Трамп призвал протестующих действовать мирно и поддержать полицию.Утверждение итогов выборовВ конгрессе ранее стартовало обсуждение итогов избирательного процесса. Вице-президент Майк Пенс, председательствующий на общей сессии, должен утвердить их вместе с обеими палатами. Группа сенаторов выступила против утверждения голосов выборщиков от штата Аризона. После этого вице-президент объявил о прекращении заседания, палаты конгресса отдельно обсудят возражения и проведут голосование по этому вопросу.В последние дни Трамп настаивает на том, что Пенс вправе отклонить голоса выборщиков — несмотря на то что это идет вразрез с решением федерального суда штата Техас. Ранее там отклонили иск с требованием признать, что вице-президент может решать, какие голоса учитывать при их формальном подсчете.Накануне Трамп в ходе выступления в штате Джорджия пообещал не "отдавать" Белый дом Джо Байдену. Американский лидер также заявил о планах устроить "адскую битву" за президентский пост, если демократы "захватят" сенат и администрацию.По официальным данным, в избирательной кампании победил демократ Байден: он получил 306 голосов выборщиков против 232 у республиканца Трампа. Следующего главу государства приведут к присяге 20 января.
https://ria.ru/20210106/tramp-1592160218.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/06/1592134486_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_771dc52b8cd49864e400ed9962a64f16.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
конгресс сша, сша, в мире

В здании конгресса США произошла стрельба

23:20 06.01.2021 (обновлено: 23:45 06.01.2021)
 
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия США
Здание Капитолия США - РИА Новости, 1920, 06.01.2021
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 6 янв — РИА Новости. Одна из протестующих получила огнестрельное ранение в грудь в здании американского конгресса, сообщают американские телеканалы со ссылкой на источники.
"Мы считаем заслуживающей доверия информацию, что кто-то получил выстрел в грудь в здании Капитолия. Это не был офицер в форме, так что мы можем предполагать, что это был протестующий, но мы точно не знаем", — сказала ведущая программы News Hour на телеканале PBS в прямом эфире.
Как передает СNN со ссылкой на источники, женщина находится в критическом состоянии. Других подробностей телеканал не приводит.
Ранее сторонники действующего президента Дональда Трампа ворвались в здание Капитолия, а затем — в зал сената. Обе палаты конгресса прервали заседания. Вице-президента Майка Пенса, спикера палаты представителей Нэнси Пелоси и конгрессменов эвакуировали из здания.
Как передали СМИ, Пелоси призвала Нацгвардию очистить Капитолий от протестующих, однако Пентагон ответил отказом.
Из-за беспорядков мэр Вашингтона объявила комендантский час с 18:00 по местному времени.
В свою очередь, Трамп призвал протестующих действовать мирно и поддержать полицию.

Утверждение итогов выборов

В конгрессе ранее стартовало обсуждение итогов избирательного процесса. Вице-президент Майк Пенс, председательствующий на общей сессии, должен утвердить их вместе с обеими палатами. Группа сенаторов выступила против утверждения голосов выборщиков от штата Аризона. После этого вице-президент объявил о прекращении заседания, палаты конгресса отдельно обсудят возражения и проведут голосование по этому вопросу.
В последние дни Трамп настаивает на том, что Пенс вправе отклонить голоса выборщиков — несмотря на то что это идет вразрез с решением федерального суда штата Техас. Ранее там отклонили иск с требованием признать, что вице-президент может решать, какие голоса учитывать при их формальном подсчете.
Накануне Трамп в ходе выступления в штате Джорджия пообещал не "отдавать" Белый дом Джо Байдену. Американский лидер также заявил о планах устроить "адскую битву" за президентский пост, если демократы "захватят" сенат и администрацию.
По официальным данным, в избирательной кампании победил демократ Байден: он получил 306 голосов выборщиков против 232 у республиканца Трампа. Следующего главу государства приведут к присяге 20 января.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.01.2021
Вчера, 20:07Выборы президента США — 2020
Трамп заявил, что никогда не признает поражение на выборах
 
Беспорядки в ВашингтонеВыборы президента США — 2020Конгресс СШАСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:46Один человек погиб при обрушении льда на Камчатке
07:41Конгресс США возобновил совместную сессию по утверждению итогов выборов
07:36Моди расстроился из-за новостей о беспорядках в Вашингтоне
07:30В ходе протестов в Вашингтоне задержали более 50 человек
07:22На Вилючинском водопаде на Камчатке обрушился лед, погиб человек
07:18Обстановка у Капитолия спокойная
07:15Эксперт рассказал, к чему могут привести попытки импичмента Трампу
07:14В результате беспорядков в Вашингтоне погибли четыре человека
07:05Конгресс уже три часа обсуждает утверждение итогов выборов
07:05CNN: советник Трампа задумался об отставке из-за событий в Вашингтоне
06:56В Вашингтоне продлили режим ЧС до инаугурации нового президента
06:53Пенса призвали воспользоваться поправкой для отстранения Трампа от власти
06:50"Настоящий русский": британцев восхитил задушивший волка фермер из России
06:39Украинский националист заявил о деморализации ВСУ
06:38В Вашингтоне задержали не менее 30 нарушителей комендантского часа
06:25Джимми Картер назвал беспорядки в Вашингтоне национальной трагедией
06:18Сенат отклонил возражения против одобрения голосов выборщиков от Аризоны
06:02Названы неожиданные предвестники инфаркта
06:00Сенатор Шахин поставила Саакашвили в пример Трампу
05:58СМИ: при стрельбе в Капитолии погибла ветеран ВВС США
Лента новостейМолния