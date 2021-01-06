https://ria.ru/20210106/strelba-1592172432.html

В здании конгресса США произошла стрельба

В здании конгресса США произошла стрельба

Одна из протестующих получила огнестрельное ранение в грудь в здании американского конгресса, сообщают американские телеканалы со ссылкой на источники. РИА Новости, 06.01.2021

2021-01-06T23:20

2021-01-06T23:20

2021-01-06T23:45

беспорядки в вашингтоне

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ВАШИНГТОН, 6 янв — РИА Новости. Одна из протестующих получила огнестрельное ранение в грудь в здании американского конгресса, сообщают американские телеканалы со ссылкой на источники."Мы считаем заслуживающей доверия информацию, что кто-то получил выстрел в грудь в здании Капитолия. Это не был офицер в форме, так что мы можем предполагать, что это был протестующий, но мы точно не знаем", — сказала ведущая программы News Hour на телеканале PBS в прямом эфире.Как передает СNN со ссылкой на источники, женщина находится в критическом состоянии. Других подробностей телеканал не приводит.Ранее сторонники действующего президента Дональда Трампа ворвались в здание Капитолия, а затем — в зал сената. Обе палаты конгресса прервали заседания. Вице-президента Майка Пенса, спикера палаты представителей Нэнси Пелоси и конгрессменов эвакуировали из здания.Как передали СМИ, Пелоси призвала Нацгвардию очистить Капитолий от протестующих, однако Пентагон ответил отказом.Из-за беспорядков мэр Вашингтона объявила комендантский час с 18:00 по местному времени.В свою очередь, Трамп призвал протестующих действовать мирно и поддержать полицию.Утверждение итогов выборовВ конгрессе ранее стартовало обсуждение итогов избирательного процесса. Вице-президент Майк Пенс, председательствующий на общей сессии, должен утвердить их вместе с обеими палатами. Группа сенаторов выступила против утверждения голосов выборщиков от штата Аризона. После этого вице-президент объявил о прекращении заседания, палаты конгресса отдельно обсудят возражения и проведут голосование по этому вопросу.В последние дни Трамп настаивает на том, что Пенс вправе отклонить голоса выборщиков — несмотря на то что это идет вразрез с решением федерального суда штата Техас. Ранее там отклонили иск с требованием признать, что вице-президент может решать, какие голоса учитывать при их формальном подсчете.Накануне Трамп в ходе выступления в штате Джорджия пообещал не "отдавать" Белый дом Джо Байдену. Американский лидер также заявил о планах устроить "адскую битву" за президентский пост, если демократы "захватят" сенат и администрацию.По официальным данным, в избирательной кампании победил демократ Байден: он получил 306 голосов выборщиков против 232 у республиканца Трампа. Следующего главу государства приведут к присяге 20 января.

https://ria.ru/20210106/tramp-1592160218.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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