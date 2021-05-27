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Число жертв стрельбы в Калифорнии возросло до девяти человек
Число жертв стрельбы в Калифорнии возросло до девяти человек - РИА Новости, 27.05.2021
Число жертв стрельбы в Калифорнии возросло до девяти человек
Число жертв стрельбы на сортировочной станции в американском городе Сан-Хосе, Калифорния, возросло до девяти, не включая покончившего с собой стрелка, сообщает... РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T11:08
2021-05-27T11:08
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ВАШИНГТОН, 27 мая - РИА Новости. Число жертв стрельбы на сортировочной станции в американском городе Сан-Хосе, Калифорния, возросло до девяти, не включая покончившего с собой стрелка, сообщает телеканал NBC.Ранее сообщалось о восьми погибших.Один человек после инцидента был доставлен в больницу в критическом состоянии, позднее этот пострадавший скончался.Ранее полиция округа Санта-Клара сообщила в своем аккаунте в Twitter, что стрельба произошла утром в среду в городе Сан-Хосе, в комплексе, который входит в структуру железнодорожной компании VTA, обслуживающей местную железную дорогу. По данным источников издания Los Angeles Times, подозреваемый в стрельбе поджег свой дом и отправился на встречу профсоюза VTA, где устроил стрельбу. По предварительным данным, нападающий покончил с собой. Правоохранительные органы опознали его как сотрудника транспортной компании, работающей на территории депо.
https://ria.ru/20210526/strelba-1734315407.html
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калифорния, санта-клара, сан-хосе (город), в мире

Число жертв стрельбы в Калифорнии возросло до девяти человек

11:08 27.05.2021
 
© AP Photo / Noah BergerСотрудники правоохранительных органов на месте стрельбы в Сан-Хосе, США
Сотрудники правоохранительных органов на месте стрельбы в Сан-Хосе, США - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
© AP Photo / Noah Berger
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ВАШИНГТОН, 27 мая - РИА Новости. Число жертв стрельбы на сортировочной станции в американском городе Сан-Хосе, Калифорния, возросло до девяти, не включая покончившего с собой стрелка, сообщает телеканал NBC.
Ранее сообщалось о восьми погибших.
Сотрудник полиции на месте стрельбы в Сан-Хосе, США - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
26 мая, 18:56
В Калифорнии несколько человек погибли при стрельбе
Один человек после инцидента был доставлен в больницу в критическом состоянии, позднее этот пострадавший скончался.
Ранее полиция округа Санта-Клара сообщила в своем аккаунте в Twitter, что стрельба произошла утром в среду в городе Сан-Хосе, в комплексе, который входит в структуру железнодорожной компании VTA, обслуживающей местную железную дорогу. По данным источников издания Los Angeles Times, подозреваемый в стрельбе поджег свой дом и отправился на встречу профсоюза VTA, где устроил стрельбу. По предварительным данным, нападающий покончил с собой. Правоохранительные органы опознали его как сотрудника транспортной компании, работающей на территории депо.
Место преступления в США - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
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Не менее трех человек погибли во время стрельбы в Огайо
 
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