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Число жертв стрельбы в Калифорнии возросло до девяти человек
Число жертв стрельбы в Калифорнии возросло до девяти человек - РИА Новости, 27.05.2021
Число жертв стрельбы в Калифорнии возросло до девяти человек
Число жертв стрельбы на сортировочной станции в американском городе Сан-Хосе, Калифорния, возросло до девяти, не включая покончившего с собой стрелка, сообщает... РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T11:08
2021-05-27T11:08
2021-05-27T11:08
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ВАШИНГТОН, 27 мая - РИА Новости. Число жертв стрельбы на сортировочной станции в американском городе Сан-Хосе, Калифорния, возросло до девяти, не включая покончившего с собой стрелка, сообщает телеканал NBC.Ранее сообщалось о восьми погибших.Один человек после инцидента был доставлен в больницу в критическом состоянии, позднее этот пострадавший скончался.Ранее полиция округа Санта-Клара сообщила в своем аккаунте в Twitter, что стрельба произошла утром в среду в городе Сан-Хосе, в комплексе, который входит в структуру железнодорожной компании VTA, обслуживающей местную железную дорогу. По данным источников издания Los Angeles Times, подозреваемый в стрельбе поджег свой дом и отправился на встречу профсоюза VTA, где устроил стрельбу. По предварительным данным, нападающий покончил с собой. Правоохранительные органы опознали его как сотрудника транспортной компании, работающей на территории депо.
https://ria.ru/20210526/strelba-1734315407.html
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калифорния, санта-клара, сан-хосе (город), в мире