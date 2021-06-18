Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210618/strelba-1737503572.html
В ходе стрельбы в Аризоне погиб один человек
В ходе стрельбы в Аризоне погиб один человек - РИА Новости, 18.06.2021
В ходе стрельбы в Аризоне погиб один человек
Один человек погиб и еще по меньшей мере 12 пострадали в результате стрельбы к северо-западу от американского Финикса (штат Аризона), сообщает местный телеканал РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T04:11
2021-06-18T04:11
вашингтон
аризона
финикс
сша
стрельба
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/100982/07/1009820731_0:101:2501:1507_1920x0_80_0_0_5f849e874ced789e340411409f1a221d.jpg
ВАШИНГТОН, 18 июн - РИА Новости. Один человек погиб и еще по меньшей мере 12 пострадали в результате стрельбы к северо-западу от американского Финикса (штат Аризона), сообщает местный телеканал ABC15 со ссылкой на полицию.Отмечается, что несколько эпизодов стрельбы из автомобиля произошло в течение примерно 90 минут в разных городах. Подозреваемый задержан. По мнению полиции, он действовал в одиночку. Мотивы стрельбы неизвестны.Полиция заявила телеканалу, что трое пострадавших получили огнестрельные ранения. Остальные получили другие травмы, в частности ранения осколками стекла в результате ДТП.
https://ria.ru/20210615/strelba-1737099216.html
вашингтон
аризона
финикс
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/100982/07/1009820731_179:0:2320:1606_1920x0_80_0_0_dc1a8de08593b6975bddc364f5273b8a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вашингтон, аризона, финикс, сша, стрельба, в мире
В ходе стрельбы в Аризоне погиб один человек
04:11 18.06.2021
 
© AP Photo / LM OteroМесто преступления в США
Место преступления в США - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
© AP Photo / LM Otero

В ходе стрельбы в Аризоне погиб один человек, 12 пострадали

Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 18 июн - РИА Новости. Один человек погиб и еще по меньшей мере 12 пострадали в результате стрельбы к северо-западу от американского Финикса (штат Аризона), сообщает местный телеканал ABC15 со ссылкой на полицию.
Отмечается, что несколько эпизодов стрельбы из автомобиля произошло в течение примерно 90 минут в разных городах. Подозреваемый задержан. По мнению полиции, он действовал в одиночку. Мотивы стрельбы неизвестны.
Полиция заявила телеканалу, что трое пострадавших получили огнестрельные ранения. Остальные получили другие травмы, в частности ранения осколками стекла в результате ДТП.
Полицейский автомобиль в районе места убийства Макайи Брайант в городе Колумбус - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
15 июня, 16:08
В Алабаме сотрудник завода расстрелял коллег
 
ВашингтонАризонаФиниксСШАСтрельбаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:04В РАН оценили потенциал МКС для российской науки
09:03Источник: в Турции допустили ограничение авиасообщения с Россией до осени
09:02На Украине раскрыли главную тему предстоящих Байдена и Зеленского
08:51Организаторы выставки в Берлине о войне ответили на критику посла Украины
08:45Привившийся от коронавируса калужский губернатор заболел COVID-19
08:39Синоптики пообещали россиянам не совсем идеальный июль
08:39В Совфеде оценили работу Telegram
08:38На газопроводе в Луганске прогремел взрыв
08:36В Ялте выпала месячная норма осадков, реки вышли из берегов
08:26Источник: Минобороны разрабатывает препарат от COVID-19 в виде жвачки
08:13На Ямале мужчина облил людей жидкостью для розжига
07:56В Москве в пятницу ожидается погода без осадков и до плюс 28 градусов
07:49В восьми районах Забайкалья ввели режим ЧС из-за паводков
07:27В Бурятии могут ввести обязательную вакцинацию от COVID-19
07:22Красноярскому экс-министру экологии заменили условный срок на реальный
06:51Disney объявил о выходе нового сериала о приключениях Чип и Дейла
05:56Россия призвала СБ ООН осудить нападение украинских диверсантов в ЛНР
05:35В Тульской области запретили массовые мероприятия из-за COVID-19
05:13В Минобороны рассказали о ходе учений в Тихом океане
05:11Россия может принять участие в создании турецкого космодрома
Лента новостейМолния