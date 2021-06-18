https://ria.ru/20210618/strelba-1737503572.html

В ходе стрельбы в Аризоне погиб один человек

В ходе стрельбы в Аризоне погиб один человек - РИА Новости, 18.06.2021

В ходе стрельбы в Аризоне погиб один человек

Один человек погиб и еще по меньшей мере 12 пострадали в результате стрельбы к северо-западу от американского Финикса (штат Аризона), сообщает местный телеканал РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T04:11

2021-06-18T04:11

2021-06-18T04:11

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аризона

финикс

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ВАШИНГТОН, 18 июн - РИА Новости. Один человек погиб и еще по меньшей мере 12 пострадали в результате стрельбы к северо-западу от американского Финикса (штат Аризона), сообщает местный телеканал ABC15 со ссылкой на полицию.Отмечается, что несколько эпизодов стрельбы из автомобиля произошло в течение примерно 90 минут в разных городах. Подозреваемый задержан. По мнению полиции, он действовал в одиночку. Мотивы стрельбы неизвестны.Полиция заявила телеканалу, что трое пострадавших получили огнестрельные ранения. Остальные получили другие травмы, в частности ранения осколками стекла в результате ДТП.

https://ria.ru/20210615/strelba-1737099216.html

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вашингтон, аризона, финикс, сша, стрельба, в мире