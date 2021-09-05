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При стрельбе в Вашингтоне погибли три человека
При стрельбе в Вашингтоне погибли три человека - РИА Новости, 05.09.2021
При стрельбе в Вашингтоне погибли три человека
Три человека погибли, трое получили ранения в результате стрельбы в Вашингтоне, передает местный телеканал NBC Washington со ссылкой на полицию. РИА Новости, 05.09.2021
2021-09-05T06:22
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ВАШИНГТОН, 5 сен — РИА Новости. Три человека погибли, трое получили ранения в результате стрельбы в Вашингтоне, передает местный телеканал NBC Washington со ссылкой на полицию.По его данным, инцидент произошел в субботу вечером на северо-западе американской столицы, когда группа неизвестных вышла из автомобиля и открыла стрельбу по людям, находившимся поблизости.За информацию, которая поможет в поимке преступников, объявлено вознаграждение в размере 75 тысяч долларов.
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в мире, сша, вашингтон (город)
06:22 05.09.2021 (обновлено: 09:48 05.09.2021)
 
При стрельбе в Вашингтоне погибли три человека

При стрельбе в Вашингтоне погибли три человека, еще трое получили ранения

© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкСотрудники ФБР и полиции у здания Капитолия в Вашингтоне
Сотрудники ФБР и полиции у здания Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 05.09.2021
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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ВАШИНГТОН, 5 сен — РИА Новости. Три человека погибли, трое получили ранения в результате стрельбы в Вашингтоне, передает местный телеканал NBC Washington со ссылкой на полицию.
По его данным, инцидент произошел в субботу вечером на северо-западе американской столицы, когда группа неизвестных вышла из автомобиля и открыла стрельбу по людям, находившимся поблизости.
За информацию, которая поможет в поимке преступников, объявлено вознаграждение в размере 75 тысяч долларов.
Полицейская машина в США - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
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В миреСШАВашингтон (город)
 
 
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