https://ria.ru/20210905/strelba-1748734971.html

При стрельбе в Вашингтоне погибли три человека

При стрельбе в Вашингтоне погибли три человека - РИА Новости, 05.09.2021

При стрельбе в Вашингтоне погибли три человека

Три человека погибли, трое получили ранения в результате стрельбы в Вашингтоне, передает местный телеканал NBC Washington со ссылкой на полицию. РИА Новости, 05.09.2021

2021-09-05T06:22

2021-09-05T06:22

2021-09-05T09:48

в мире

сша

вашингтон (город)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593871088_0:0:3008:1692_1920x0_80_0_0_4a1cc1e4e3561ad77b48889a51984559.jpg

ВАШИНГТОН, 5 сен — РИА Новости. Три человека погибли, трое получили ранения в результате стрельбы в Вашингтоне, передает местный телеканал NBC Washington со ссылкой на полицию.По его данным, инцидент произошел в субботу вечером на северо-западе американской столицы, когда группа неизвестных вышла из автомобиля и открыла стрельбу по людям, находившимся поблизости.За информацию, которая поможет в поимке преступников, объявлено вознаграждение в размере 75 тысяч долларов.

https://ria.ru/20210726/strelba-1742839974.html

сша

вашингтон (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, вашингтон (город)