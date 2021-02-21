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Не менее трех человек погибли при стрельбе в Луизиане
Не менее трех человек погибли при стрельбе в Луизиане
По меньшей мере три человека погибли и двое пострадали в результате стрельбы рядом с магазином оружия в американском штате Луизиана, следует из заявления шерифа РИА Новости, 21.02.2021
2021-02-21T02:40
2021-02-21T02:40
2021-02-21T02:40
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. По меньшей мере три человека погибли и двое пострадали в результате стрельбы рядом с магазином оружия в американском штате Луизиана, следует из заявления шерифа округа Джефферсон Пэриш Джозефа Лопинто.Согласно заявлению в Twitter, сотрудники полиции получили сведения о стрельбе в субботу в 2.50 по местному времени (23.50 мск). На месте они увидели несколько людей с огнестрельными ранениями, трое из которых были мертвы, двое были доставлены в больницу. Их состояние стабильно.По данным шерифа, подозреваемый застрелил двух человек внутри магазина, затем вышел на улицу и был застрелен другими людьми. Он скончался на месте.Ранее сообщалось, что в американском штате Луизиана произошла стрельба рядом с магазином оружия, несколько человек погибли.
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луизиана, сша, в мире
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости.
По меньшей мере три человека погибли и двое пострадали в результате стрельбы рядом с магазином оружия в американском штате Луизиана
, следует из заявления шерифа округа Джефферсон Пэриш Джозефа Лопинто.
Согласно заявлению в Twitter, сотрудники полиции получили сведения о стрельбе в субботу в 2.50 по местному времени (23.50 мск). На месте они увидели несколько людей с огнестрельными ранениями, трое из которых были мертвы, двое были доставлены в больницу. Их состояние стабильно.
По данным шерифа, подозреваемый застрелил двух человек внутри магазина, затем вышел на улицу и был застрелен другими людьми. Он скончался на месте.
Ранее сообщалось, что в американском штате Луизиана произошла стрельба рядом с магазином оружия, несколько человек погибли.