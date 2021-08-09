https://ria.ru/20210809/strelba-1745006261.html

В США один человек погиб и пятеро пострадали после стрельбы в клубе

В США один человек погиб и пятеро пострадали после стрельбы в клубе - РИА Новости, 09.08.2021

В США один человек погиб и пятеро пострадали после стрельбы в клубе

Перестрелка в одном из ночных клубов американского штата Техас привела к пяти пострадавшим и одной жертве, сообщил шериф округа Харрис Эд Гонаслез. РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T11:13

2021-08-09T11:13

2021-08-09T11:15

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Перестрелка в одном из ночных клубов американского штата Техас привела к пяти пострадавшим и одной жертве, сообщил шериф округа Харрис Эд Гонаслез."Несколько человек получили огнестрельные ранения. В общей сложности шесть человек пострадали. Один человек, Деррик Джонсон, скончался на месте происшествия", - сообщил правоохранитель в Twitter.По сообщению правоохранителей, внутри клуба вспыхнула драка, во время которой несколько человек достали огнестрельное оружие и начали стрелять. Полиция отмечает, что пока неясно, как погибшие и раненые люди связаны со стрельбой и беспорядками.Также сообщается, что пока арестованных по этому делу нет, а полиция продолжает поиски преступников.За последнее время в США был зафиксирован всплеск инцидентов с применением огнестрельного оружия, которые привели к гибели людей. В 2020 году от огнестрельных ранений погибли 43 тысячи американцев. В этом году число погибших превысило с января 23 тысячи.

https://ria.ru/20210808/strelba-1744894703.html

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в мире, техас, сша