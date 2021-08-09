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В США один человек погиб и пятеро пострадали после стрельбы в клубе
В США один человек погиб и пятеро пострадали после стрельбы в клубе - РИА Новости, 09.08.2021
В США один человек погиб и пятеро пострадали после стрельбы в клубе
Перестрелка в одном из ночных клубов американского штата Техас привела к пяти пострадавшим и одной жертве, сообщил шериф округа Харрис Эд Гонаслез. РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T11:13
2021-08-09T11:15
в мире
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Перестрелка в одном из ночных клубов американского штата Техас привела к пяти пострадавшим и одной жертве, сообщил шериф округа Харрис Эд Гонаслез."Несколько человек получили огнестрельные ранения. В общей сложности шесть человек пострадали. Один человек, Деррик Джонсон, скончался на месте происшествия", - сообщил правоохранитель в Twitter.По сообщению правоохранителей, внутри клуба вспыхнула драка, во время которой несколько человек достали огнестрельное оружие и начали стрелять. Полиция отмечает, что пока неясно, как погибшие и раненые люди связаны со стрельбой и беспорядками.Также сообщается, что пока арестованных по этому делу нет, а полиция продолжает поиски преступников.За последнее время в США был зафиксирован всплеск инцидентов с применением огнестрельного оружия, которые привели к гибели людей. В 2020 году от огнестрельных ранений погибли 43 тысячи американцев. В этом году число погибших превысило с января 23 тысячи.
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в мире, техас, сша
11:13 09.08.2021 (обновлено: 11:15 09.08.2021)
 
В США один человек погиб и пятеро пострадали после стрельбы в клубе

Шериф Техаса Гонаслез: один человек погиб, пятеро пострадали после стрельбы в клубе штата

© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкМашина шерифа на дороге в Хьюстоне, штат Техас
Машина шерифа на дороге в Хьюстоне, штат Техас - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Перестрелка в одном из ночных клубов американского штата Техас привела к пяти пострадавшим и одной жертве, сообщил шериф округа Харрис Эд Гонаслез.
"Несколько человек получили огнестрельные ранения. В общей сложности шесть человек пострадали. Один человек, Деррик Джонсон, скончался на месте происшествия", - сообщил правоохранитель в Twitter.
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По сообщению правоохранителей, внутри клуба вспыхнула драка, во время которой несколько человек достали огнестрельное оружие и начали стрелять. Полиция отмечает, что пока неясно, как погибшие и раненые люди связаны со стрельбой и беспорядками.
Также сообщается, что пока арестованных по этому делу нет, а полиция продолжает поиски преступников.
За последнее время в США был зафиксирован всплеск инцидентов с применением огнестрельного оружия, которые привели к гибели людей. В 2020 году от огнестрельных ранений погибли 43 тысячи американцев. В этом году число погибших превысило с января 23 тысячи.
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