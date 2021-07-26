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В США зафиксировали новый недельный максимум инцидентов со стрельбой
В США зафиксировали новый недельный максимум инцидентов со стрельбой - РИА Новости, 26.07.2021
В США зафиксировали новый недельный максимум инцидентов со стрельбой
В США зафиксирован новый недельный максимум инцидентов со стрельбой - с 17 по 23 июля произошло 915 случаев, погибли 430 человек и 1 007 получили ранения,... РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T00:28
2021-07-26T00:28
сша
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ВАШИНГТОН, 26 июл - РИА Новости. В США зафиксирован новый недельный максимум инцидентов со стрельбой - с 17 по 23 июля произошло 915 случаев, погибли 430 человек и 1 007 получили ранения, свидетельствуют подсчеты телеканала NBC News и организации Gun Violence Archive.Статистика отражает резкий рост такого рода инцидентов в последнее время. В 2020 году от огнестрельных ранений погибли 43 тысячи американцев. В этом году число погибших составило с января 23 тысячи, из них более 800 - младше 18 лет.В США ношение оружия гарантировано конституцией, попытки его ограничить имеют лишь ограниченный характер и, как правило, не увенчиваются успехом. Президент США Джо Байден ранее предложил ряд поступательных мер по ограничению наиболее серьезных лакун в юридическом статусе приобретения и ношения оружия, но подвижек в этом направлении пока нет.
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сша, в мире
00:28 26.07.2021
 
В США зафиксировали новый недельный максимум инцидентов со стрельбой

В США за неделю произошло 915 случаев со стрельбой, в которых погибли 430 человек

© AP Photo / AJ MastПолицейская машина в США
Полицейская машина в США - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
© AP Photo / AJ Mast
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 26 июл - РИА Новости. В США зафиксирован новый недельный максимум инцидентов со стрельбой - с 17 по 23 июля произошло 915 случаев, погибли 430 человек и 1 007 получили ранения, свидетельствуют подсчеты телеканала NBC News и организации Gun Violence Archive.
Статистика отражает резкий рост такого рода инцидентов в последнее время. В 2020 году от огнестрельных ранений погибли 43 тысячи американцев. В этом году число погибших составило с января 23 тысячи, из них более 800 - младше 18 лет.
Автомобиль полиции Тусона - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
19 июля, 09:47
В США не менее двух человек погибли из-за стрельбы и пожара
В США ношение оружия гарантировано конституцией, попытки его ограничить имеют лишь ограниченный характер и, как правило, не увенчиваются успехом. Президент США Джо Байден ранее предложил ряд поступательных мер по ограничению наиболее серьезных лакун в юридическом статусе приобретения и ношения оружия, но подвижек в этом направлении пока нет.
 
СШАВ мире
 
 
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