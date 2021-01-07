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При стрельбе в здании Конгресса ранены пять человек
При стрельбе в здании Конгресса ранены пять человек
По меньшей мере, пятеро ранены, один человек находится в критическом состоянии в результате стрельбы в Капитолии, сообщает британский телеканал Sky News,... РИА Новости, 07.01.2021
2021-01-07T00:52
2021-01-07T00:52
2021-01-07T01:09
беспорядки в вашингтоне
капитолий
дональд трамп
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сша
в мире
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ЛОНДОН, 7 янв - РИА Новости. По меньшей мере, пятеро ранены, один человек находится в критическом состоянии в результате стрельбы в Капитолии, сообщает британский телеканал Sky News, освещающий события в Вашингтоне.У здания Капитолия произошли столкновения сторонников действующего президента Дональда Трампа и полиции. Правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Есть раненые. Сенат США прервал заседание. Сторонники Трампа прорвались в здание Капитолия и окружили зал сената. Позднее Трамп призвал манифестантов в Вашингтоне действовать мирно, хотя ранее сам призывал их идти к конгрессу. Подробности о беспорядках в Вашингтоне читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>
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