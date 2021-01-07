https://ria.ru/20210107/strelba-1592179381.html

При стрельбе в здании Конгресса ранены пять человек

При стрельбе в здании Конгресса ранены пять человек

По меньшей мере, пятеро ранены, один человек находится в критическом состоянии в результате стрельбы в Капитолии, сообщает британский телеканал Sky News,... РИА Новости, 07.01.2021

2021-01-07T00:52

2021-01-07T00:52

2021-01-07T01:09

беспорядки в вашингтоне

капитолий

дональд трамп

вашингтон (город)

сша

в мире

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ЛОНДОН, 7 янв - РИА Новости. По меньшей мере, пятеро ранены, один человек находится в критическом состоянии в результате стрельбы в Капитолии, сообщает британский телеканал Sky News, освещающий события в Вашингтоне.У здания Капитолия произошли столкновения сторонников действующего президента Дональда Трампа и полиции. Правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Есть раненые. Сенат США прервал заседание. Сторонники Трампа прорвались в здание Капитолия и окружили зал сената. Позднее Трамп призвал манифестантов в Вашингтоне действовать мирно, хотя ранее сам призывал их идти к конгрессу. Подробности о беспорядках в Вашингтоне читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>

https://ria.ru/20210107/vashington-1592178138.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

капитолий, дональд трамп, вашингтон (город), сша, в мире