https://ria.ru/20210719/strelba-1741799925.html
В США не менее двух человек погибли из-за стрельбы и пожара
В США не менее двух человек погибли из-за стрельбы и пожара - РИА Новости, 19.07.2021
В США не менее двух человек погибли из-за стрельбы и пожара
По меньшей мере два человека погибли, несколько детей пропали без вести в результате стрельбы и пожара в американском городе Тусон, сообщает местный телеканал... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T09:47
2021-07-19T09:47
2021-07-19T11:53
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ВАШИНГТОН, 19 июл — РИА Новости. По меньшей мере два человека погибли, несколько детей пропали без вести в результате стрельбы и пожара в американском городе Тусон, сообщает местный телеканал KOLD-TV со ссылкой на полицию.По данным СМИ, сначала неизвестный 35-летний мужчина открыл огонь по работникам скорой помощи в местном парке. Затем он приехал к горящему дому и начал стрелять по пожарным и соседям, которые помогали его тушить. Спасатели вызвали полицию.Как отмечается в репортаже, подозреваемый уехал с места преступления и врезался в полицейскую машину, после чего его задержали и в тяжелом состоянии госпитализировали.Также в больнице находится раненый сотрудник скорой, есть еще пострадавшие, но их жизни ничего не угрожает.Один человек скончался от огнестрельного ранения. В доме также обнаружили обгоревшее тело, но неизвестно, был ли стрелявший причастен к гибели второй жертвы.По данным полиции, судьба детей, проживавших в доме, пока неизвестна.
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тусон, сша, в мире
09:47 19.07.2021 (обновлено: 11:53 19.07.2021)
В США не менее двух человек погибли из-за стрельбы и пожара
Не менее двух человек погибли, несколько детей пропали из-за стрельбы и пожара в американском Тусоне
ВАШИНГТОН, 19 июл — РИА Новости.
По меньшей мере два человека погибли, несколько детей пропали без вести в результате стрельбы и пожара в американском городе Тусон
, сообщает местный телеканал KOLD-TV
со ссылкой на полицию.
По данным СМИ, сначала неизвестный 35-летний мужчина открыл огонь по работникам скорой помощи в местном парке. Затем он приехал к горящему дому и начал стрелять по пожарным и соседям, которые помогали его тушить. Спасатели вызвали полицию.
Как отмечается в репортаже, подозреваемый уехал с места преступления и врезался в полицейскую машину, после чего его задержали и в тяжелом состоянии госпитализировали.
Также в больнице находится раненый сотрудник скорой, есть еще пострадавшие, но их жизни ничего не угрожает.
Один человек скончался от огнестрельного ранения. В доме также обнаружили обгоревшее тело, но неизвестно, был ли стрелявший причастен к гибели второй жертвы.
По данным полиции, судьба детей, проживавших в доме, пока неизвестна.