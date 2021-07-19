https://ria.ru/20210719/strelba-1741799925.html

В США не менее двух человек погибли из-за стрельбы и пожара

В США не менее двух человек погибли из-за стрельбы и пожара - РИА Новости, 19.07.2021

В США не менее двух человек погибли из-за стрельбы и пожара

По меньшей мере два человека погибли, несколько детей пропали без вести в результате стрельбы и пожара в американском городе Тусон, сообщает местный телеканал... РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T09:47

2021-07-19T09:47

2021-07-19T11:53

тусон

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 19 июл — РИА Новости. По меньшей мере два человека погибли, несколько детей пропали без вести в результате стрельбы и пожара в американском городе Тусон, сообщает местный телеканал KOLD-TV со ссылкой на полицию.По данным СМИ, сначала неизвестный 35-летний мужчина открыл огонь по работникам скорой помощи в местном парке. Затем он приехал к горящему дому и начал стрелять по пожарным и соседям, которые помогали его тушить. Спасатели вызвали полицию.Как отмечается в репортаже, подозреваемый уехал с места преступления и врезался в полицейскую машину, после чего его задержали и в тяжелом состоянии госпитализировали.Также в больнице находится раненый сотрудник скорой, есть еще пострадавшие, но их жизни ничего не угрожает.Один человек скончался от огнестрельного ранения. В доме также обнаружили обгоревшее тело, но неизвестно, был ли стрелявший причастен к гибели второй жертвы.По данным полиции, судьба детей, проживавших в доме, пока неизвестна.

https://ria.ru/20210416/strelba-1728528381.html

тусон

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тусон, сша, в мире