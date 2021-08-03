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У здания Пентагона произошла стрельба, есть пострадавшие
У здания Пентагона произошла стрельба, есть пострадавшие - РИА Новости, 03.08.2021
У здания Пентагона произошла стрельба, есть пострадавшие
Несколько человек пострадали при стрельбе, открытой недалеко от здания Пентагона, сообщил местный телеканал WDVM. РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T18:23
2021-08-03T18:23
2021-08-03T19:08
в мире
сша
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 3 авг - РИА Новости. Несколько человек пострадали при стрельбе, открытой недалеко от здания Пентагона, сообщил местный телеканал WDVM.Управление охраны Пентагона сообщило ранее, что служба охраны блокировала здание Пентагона из-за инцидента в транзитном центре американского министерства обороны. Департамент пожарной службы Арлингтона сообщает в Twitter, что подразделения реагируют на сообщения об "активном инциденте" с применением насилия недалеко от здания оборонного ведомства."Официальные лица сообщают о нескольких раненых", - подчеркивает телеканал.
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Обстановка вокруг Пентагона: проезд перекрыт
Здание Пентагона заблокировано из-за инцидента в транзитном центре американского Минобороны. В ведомстве просят граждан избегать поездок в этот район.
Официальной информации о ЧП нет. Местное ТВ сообщает о стрельбе неподалёку от здания. Данные сведения подтверждает AP
2021-08-03T18:23
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PT0M24S
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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в мире, сша, министерство обороны сша, видео
18:23 03.08.2021 (обновлено: 19:08 03.08.2021)
У здания Пентагона произошла стрельба, есть пострадавшие
Несколько человек пострадали при стрельбе недалеко от здания Пентагона