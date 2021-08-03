https://ria.ru/20210803/pentagon-1744221939.html

У здания Пентагона произошла стрельба, есть пострадавшие

У здания Пентагона произошла стрельба, есть пострадавшие - РИА Новости, 03.08.2021

У здания Пентагона произошла стрельба, есть пострадавшие

Несколько человек пострадали при стрельбе, открытой недалеко от здания Пентагона, сообщил местный телеканал WDVM. РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T18:23

2021-08-03T18:23

2021-08-03T19:08

в мире

сша

министерство обороны сша

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ВАШИНГТОН, 3 авг - РИА Новости. Несколько человек пострадали при стрельбе, открытой недалеко от здания Пентагона, сообщил местный телеканал WDVM.Управление охраны Пентагона сообщило ранее, что служба охраны блокировала здание Пентагона из-за инцидента в транзитном центре американского министерства обороны. Департамент пожарной службы Арлингтона сообщает в Twitter, что подразделения реагируют на сообщения об "активном инциденте" с применением насилия недалеко от здания оборонного ведомства."Официальные лица сообщают о нескольких раненых", - подчеркивает телеканал.

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2021

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Обстановка вокруг Пентагона: проезд перекрыт Здание Пентагона заблокировано из-за инцидента в транзитном центре американского Минобороны. В ведомстве просят граждан избегать поездок в этот район. Официальной информации о ЧП нет. Местное ТВ сообщает о стрельбе неподалёку от здания. Данные сведения подтверждает AP 2021-08-03T18:23 true PT0M24S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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