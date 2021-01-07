https://ria.ru/20210107/strelba-1592198430.html
СМИ: при стрельбе в Капитолии погибла ветеран ВВС США
СМИ: при стрельбе в Капитолии погибла ветеран ВВС США
При стрельбе в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на ее родственников. РИА Новости, 07.01.2021
2021-01-07T05:58
2021-01-07T05:58
2021-01-07T06:19
дональд трамп
сша
беспорядки в вашингтоне
капитолий
ввс сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/07/1592188349_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_798f224e7fd80030ab31df32fb021c01.jpg
ВАШИНГТОН, 7 янв - РИА Новости. При стрельбе в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на ее родственников.Ранее стало известно, что в ходе протестов тяжелое ранение получила женщина. Позднее в полиции сообщили, что она умерла в больнице. По данным радиостанции NPR, ее, предположительно, ранил высокопоставленный сотрудник полиции Капитолия.Как передает Fox News, Бэббитт жила в Сан-Диего, штат Калифорния, и была твердой сторонницей президента Дональда Трампа. Она 14 лет служила в ВВС, четырежды бывала в командировках за рубежом.Свекровь Бэббит заявила, что не понимает мотивов ее присутствия в Капитолии. Как именно женщина оказалась в Капитолии, неизвестно.Беспорядки произошли в среду в Капитолии США, где проходило обсуждение утверждения итогов выборов. Заседания палат конгресса были приостановлены на несколько часов. Протестующие проникли внутрь здания и нанесли материальный ущерб.
https://ria.ru/20210107/saakashvili-1592198519.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/07/1592188349_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_4b96b9c7d1db9060de4f60636a195f72.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, сша, капитолий, ввс сша, в мире