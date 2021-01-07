https://ria.ru/20210107/strelba-1592198430.html

СМИ: при стрельбе в Капитолии погибла ветеран ВВС США

СМИ: при стрельбе в Капитолии погибла ветеран ВВС США

При стрельбе в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на ее родственников. РИА Новости, 07.01.2021

2021-01-07T05:58

2021-01-07T05:58

2021-01-07T06:19

дональд трамп

сша

беспорядки в вашингтоне

капитолий

ввс сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 7 янв - РИА Новости. При стрельбе в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на ее родственников.Ранее стало известно, что в ходе протестов тяжелое ранение получила женщина. Позднее в полиции сообщили, что она умерла в больнице. По данным радиостанции NPR, ее, предположительно, ранил высокопоставленный сотрудник полиции Капитолия.Как передает Fox News, Бэббитт жила в Сан-Диего, штат Калифорния, и была твердой сторонницей президента Дональда Трампа. Она 14 лет служила в ВВС, четырежды бывала в командировках за рубежом.Свекровь Бэббит заявила, что не понимает мотивов ее присутствия в Капитолии. Как именно женщина оказалась в Капитолии, неизвестно.Беспорядки произошли в среду в Капитолии США, где проходило обсуждение утверждения итогов выборов. Заседания палат конгресса были приостановлены на несколько часов. Протестующие проникли внутрь здания и нанесли материальный ущерб.

https://ria.ru/20210107/saakashvili-1592198519.html

сша

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, сша, капитолий, ввс сша, в мире