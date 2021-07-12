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При стрельбе в Техасе погиб человек
При стрельбе в Техасе погиб человек - РИА Новости, 12.07.2021
При стрельбе в Техасе погиб человек
Один человек погиб, еще пятеро получили серьезные ранения в результате стрельбы в американском городе Эль-Пасо в штате Техас, сообщает местное издание El Paso... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T01:23
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сша
техас
в мире
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ВАШИНГТОН, 12 июл - РИА Новости. Один человек погиб, еще пятеро получили серьезные ранения в результате стрельбы в американском городе Эль-Пасо в штате Техас, сообщает местное издание El Paso Times со ссылкой на полицию города.Стрельба произошла в пустыне недалеко от города, куда обычно приезжают местные жители, чтобы устроить вечеринки у костра или покататься на джипах по песчаным дюнам, пишет издание.В полицию поступило сообщение о выстрелах, пишет газета. По прибытии сотрудники офиса шерифа обнаружили несколько раненных и одну жертву, ей стал 21-летний молодой человек. Мотивы и причины стрельбы выясняются, ведется расследование.По данным газеты, рядом с местом происшествия располагается местный школьный спортивный комплект и студенческий центр. Полиция неоднократно проводила в этом районе рейды с целью пресечь употребление алкоголя несовершеннолетними, наркотиков и "бездумную" стрельбу из оружия, в результате которой на близлежащих дома есть следы от шальных пуль.
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сша, техас, в мире
При стрельбе в Техасе погиб человек
01:23 12.07.2021 (обновлено: 01:38 12.07.2021)
 
© AP Photo / David DermerПолиция на месте преступления
Полиция на месте преступления - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
© AP Photo / David Dermer

В штате Техас один человек погиб, пятеро получили серьезные ранения в результате стрельбы

Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 12 июл - РИА Новости. Один человек погиб, еще пятеро получили серьезные ранения в результате стрельбы в американском городе Эль-Пасо в штате Техас, сообщает местное издание El Paso Times со ссылкой на полицию города.
Стрельба произошла в пустыне недалеко от города, куда обычно приезжают местные жители, чтобы устроить вечеринки у костра или покататься на джипах по песчаным дюнам, пишет издание.
В полицию поступило сообщение о выстрелах, пишет газета. По прибытии сотрудники офиса шерифа обнаружили несколько раненных и одну жертву, ей стал 21-летний молодой человек. Мотивы и причины стрельбы выясняются, ведется расследование.
По данным газеты, рядом с местом происшествия располагается местный школьный спортивный комплект и студенческий центр. Полиция неоднократно проводила в этом районе рейды с целью пресечь употребление алкоголя несовершеннолетними, наркотиков и "бездумную" стрельбу из оружия, в результате которой на близлежащих дома есть следы от шальных пуль.
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