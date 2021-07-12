https://ria.ru/20210712/strelba-1740855025.html

При стрельбе в Техасе погиб человек

При стрельбе в Техасе погиб человек - РИА Новости, 12.07.2021

При стрельбе в Техасе погиб человек

Один человек погиб, еще пятеро получили серьезные ранения в результате стрельбы в американском городе Эль-Пасо в штате Техас, сообщает местное издание El Paso... РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T01:23

2021-07-12T01:23

2021-07-12T01:38

сша

техас

в мире

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ВАШИНГТОН, 12 июл - РИА Новости. Один человек погиб, еще пятеро получили серьезные ранения в результате стрельбы в американском городе Эль-Пасо в штате Техас, сообщает местное издание El Paso Times со ссылкой на полицию города.Стрельба произошла в пустыне недалеко от города, куда обычно приезжают местные жители, чтобы устроить вечеринки у костра или покататься на джипах по песчаным дюнам, пишет издание.В полицию поступило сообщение о выстрелах, пишет газета. По прибытии сотрудники офиса шерифа обнаружили несколько раненных и одну жертву, ей стал 21-летний молодой человек. Мотивы и причины стрельбы выясняются, ведется расследование.По данным газеты, рядом с местом происшествия располагается местный школьный спортивный комплект и студенческий центр. Полиция неоднократно проводила в этом районе рейды с целью пресечь употребление алкоголя несовершеннолетними, наркотиков и "бездумную" стрельбу из оружия, в результате которой на близлежащих дома есть следы от шальных пуль.

https://ria.ru/20210709/strelba-1740554642.html

сша

техас

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сша, техас, в мире