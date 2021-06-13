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Полиция задержала одного из подозреваемых в стрельбе в Техасе

Полиция задержала одного из подозреваемых в стрельбе в Техасе - РИА Новости, 13.06.2021

Полиция задержала одного из подозреваемых в стрельбе в Техасе

Полиция американского города Остин (штат Техас) сообщила о задержании одного из подозреваемых в стрельбе, в результате которой 14 человек получили ранения. РИА Новости, 13.06.2021

2021-06-13T01:37

2021-06-13T01:37

2021-06-13T01:37

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техас

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ВАШИНГТОН, 13 июн - РИА Новости. Полиция американского города Остин (штат Техас) сообщила о задержании одного из подозреваемых в стрельбе, в результате которой 14 человек получили ранения."В настоящее время один подозреваемый находится под стражей. Второй подозреваемый остается на свободе", - отмечается в заявлении на сайте полицейского управления города.Стрельба, о которой идет речь, произошла в Остине в ночь на субботу. О мотивах подозреваемых пока не сообщается.

https://ria.ru/20210612/chikago-1736785744.html

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