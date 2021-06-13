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Полиция задержала одного из подозреваемых в стрельбе в Техасе
Полиция задержала одного из подозреваемых в стрельбе в Техасе - РИА Новости, 13.06.2021
Полиция задержала одного из подозреваемых в стрельбе в Техасе
Полиция американского города Остин (штат Техас) сообщила о задержании одного из подозреваемых в стрельбе, в результате которой 14 человек получили ранения. РИА Новости, 13.06.2021
2021-06-13T01:37
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в мире
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ВАШИНГТОН, 13 июн - РИА Новости. Полиция американского города Остин (штат Техас) сообщила о задержании одного из подозреваемых в стрельбе, в результате которой 14 человек получили ранения."В настоящее время один подозреваемый находится под стражей. Второй подозреваемый остается на свободе", - отмечается в заявлении на сайте полицейского управления города.Стрельба, о которой идет речь, произошла в Остине в ночь на субботу. О мотивах подозреваемых пока не сообщается.
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сша, техас, в мире
Полиция задержала одного из подозреваемых в стрельбе в Техасе
01:37 13.06.2021
 
© AP Photo / Eric GayСотрудники правоохранительных органов США
Сотрудники правоохранительных органов США - РИА Новости, 1920, 13.06.2021
© AP Photo / Eric Gay

Задержан один из подозреваемых в стрельбе в Техасе, при которой пострадали 14 человек

Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 13 июн - РИА Новости. Полиция американского города Остин (штат Техас) сообщила о задержании одного из подозреваемых в стрельбе, в результате которой 14 человек получили ранения.
"В настоящее время один подозреваемый находится под стражей. Второй подозреваемый остается на свободе", - отмечается в заявлении на сайте полицейского управления города.
Американский полицейский - РИА Новости, 1920, 12.06.2021
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В Чикаго в результате стрельбы пострадали десять человек
Стрельба, о которой идет речь, произошла в Остине в ночь на субботу. О мотивах подозреваемых пока не сообщается.
 
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