https://ria.ru/20210509/strelba-1731618061.html

При стрельбе в Колорадо погибли шесть человек

При стрельбе в Колорадо погибли шесть человек

Шесть человек погибли при стрельбе на вечеринке в американском городе Колорадо-Спрингс, штат Колорадо, сообщили в местной полиции. РИА Новости, 10.05.2021

2021-05-09T23:22

2021-05-09T23:22

2021-05-10T00:00

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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Шесть человек погибли при стрельбе на вечеринке в американском городе Колорадо-Спрингс, штат Колорадо, сообщили в местной полиции.ЧП произошло в ночь на воскресенье на стоянке для домов на колесах во время празднования дня рождения. В мероприятии участвовали члены семьи, друзья и дети. Огонь по собравшимся открыл молодой человек одной из присутствовавших девушек. Погибли в том числе именинник и эта девушка."Этот ужасный акт привел к гибели шести взрослых человек. Дети в трейлере не пострадали от действий подозреваемого и сейчас находятся у родственников", — уточнили в полиции Колорадо-Спрингс.Начато расследование, полиция попытается установить мотивы стрелка."Сегодня мы скорбим о гибели людей и со всей серьезностью молимся за тех, кто был ранен, и тех, кто потерял членов семьи в результате бессмысленного акта насилия в воскресенье утром", — заявил мэр города Джон Сазерс.Сообщения о стрельбе приходят из США практически ежедневно. Так, накануне житель штата Мэриленд открыл огонь, убив двух человек и еще двоих ранив. Полиция ликвидировала злоумышленника. Как сообщили местные СМИ, стрелявший угрожал соседям и обвинял их в том, что они шпионят за ним по заданию федерального правительства. Жители района неоднократно обращались в полицию с жалобами на этого мужчину.

https://ria.ru/20210506/strelba-1731343294.html

https://ria.ru/20210416/strelba-1728528381.html

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