https://ria.ru/20210523/strelba-1733563528.html
При стрельбе на несанкционированном концерте в США погиб подросток
При стрельбе на несанкционированном концерте в США погиб подросток - РИА Новости, 23.05.2021
При стрельбе на несанкционированном концерте в США погиб подросток
Стрельба произошла на несанкционированном концерте в американском городе Норт-Чарлстон (штат Северная Каролина), один человек погиб, 14 получили ранения,... РИА Новости, 23.05.2021
2021-05-23T20:27
2021-05-23T20:27
2021-05-23T20:27
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Стрельба произошла на несанкционированном концерте в американском городе Норт-Чарлстон (штат Северная Каролина), один человек погиб, 14 получили ранения, сообщает телеканал WCBD со ссылкой на местные власти.Полицейские получили сообщения о стрельбе в субботу вечером по местному времени (утро воскресенья мск). На месте происшествия они обнаружили несколько человек с огнестрельными ранениями. После оказания первой медицинской помощи их госпитализировали. Несколько человек сами обратились в больницы. Четырнадцатилетняя девочка скончалась от полученных ранений.По данным полиции, согласно предварительному расследованию, стрельба произошла после ссоры на несанкционированном концерте. О предполагаемых подозреваемых полиция не сообщает.
https://ria.ru/20210523/strelba-1733554690.html
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