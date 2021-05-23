https://ria.ru/20210523/strelba-1733563528.html

При стрельбе на несанкционированном концерте в США погиб подросток

При стрельбе на несанкционированном концерте в США погиб подросток - РИА Новости, 23.05.2021

При стрельбе на несанкционированном концерте в США погиб подросток

Стрельба произошла на несанкционированном концерте в американском городе Норт-Чарлстон (штат Северная Каролина), один человек погиб, 14 получили ранения,... РИА Новости, 23.05.2021

2021-05-23T20:27

2021-05-23T20:27

2021-05-23T20:27

сша

северная каролина

в мире

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Стрельба произошла на несанкционированном концерте в американском городе Норт-Чарлстон (штат Северная Каролина), один человек погиб, 14 получили ранения, сообщает телеканал WCBD со ссылкой на местные власти.Полицейские получили сообщения о стрельбе в субботу вечером по местному времени (утро воскресенья мск). На месте происшествия они обнаружили несколько человек с огнестрельными ранениями. После оказания первой медицинской помощи их госпитализировали. Несколько человек сами обратились в больницы. Четырнадцатилетняя девочка скончалась от полученных ранений.По данным полиции, согласно предварительному расследованию, стрельба произошла после ссоры на несанкционированном концерте. О предполагаемых подозреваемых полиция не сообщает.

https://ria.ru/20210523/strelba-1733554690.html

сша

северная каролина

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сша, северная каролина, в мире