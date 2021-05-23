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При стрельбе на несанкционированном концерте в США погиб подросток
При стрельбе на несанкционированном концерте в США погиб подросток - РИА Новости, 23.05.2021
При стрельбе на несанкционированном концерте в США погиб подросток
Стрельба произошла на несанкционированном концерте в американском городе Норт-Чарлстон (штат Северная Каролина), один человек погиб, 14 получили ранения,... РИА Новости, 23.05.2021
2021-05-23T20:27
2021-05-23T20:27
сша
северная каролина
в мире
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Стрельба произошла на несанкционированном концерте в американском городе Норт-Чарлстон (штат Северная Каролина), один человек погиб, 14 получили ранения, сообщает телеканал WCBD со ссылкой на местные власти.Полицейские получили сообщения о стрельбе в субботу вечером по местному времени (утро воскресенья мск). На месте происшествия они обнаружили несколько человек с огнестрельными ранениями. После оказания первой медицинской помощи их госпитализировали. Несколько человек сами обратились в больницы. Четырнадцатилетняя девочка скончалась от полученных ранений.По данным полиции, согласно предварительному расследованию, стрельба произошла после ссоры на несанкционированном концерте. О предполагаемых подозреваемых полиция не сообщает.
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сша, северная каролина, в мире

При стрельбе на несанкционированном концерте в США погиб подросток

20:27 23.05.2021
 
© AP Photo / AJ MastПолицейская машина в Индианаполисе, США
Полицейская машина в Индианаполисе, США - РИА Новости, 1920, 23.05.2021
© AP Photo / AJ Mast
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Стрельба произошла на несанкционированном концерте в американском городе Норт-Чарлстон (штат Северная Каролина), один человек погиб, 14 получили ранения, сообщает телеканал WCBD со ссылкой на местные власти.
Полицейские получили сообщения о стрельбе в субботу вечером по местному времени (утро воскресенья мск). На месте происшествия они обнаружили несколько человек с огнестрельными ранениями. После оказания первой медицинской помощи их госпитализировали. Несколько человек сами обратились в больницы. Четырнадцатилетняя девочка скончалась от полученных ранений.
По данным полиции, согласно предварительному расследованию, стрельба произошла после ссоры на несанкционированном концерте. О предполагаемых подозреваемых полиция не сообщает.
На месте стрельбы в Фэрфилд-Тауншип, штат Нью-Джерси, США - РИА Новости, 1920, 23.05.2021
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В США два человека погибли при стрельбе на домашней вечеринке
 
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