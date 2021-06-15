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В Джорджии один человек погиб при стрельбе в супермаркете из-за маски
В Джорджии один человек погиб при стрельбе в супермаркете из-за маски - РИА Новости, 15.06.2021
В Джорджии один человек погиб при стрельбе в супермаркете из-за маски
Один человек погиб, еще двое пострадали в результате стрельбы в супермаркете в американском штате Джорджия, причиной которой стал спор о ношении медицинской... РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T03:30
2021-06-15T03:30
2021-06-15T03:31
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ВАШИНГТОН, 15 июн - РИА Новости. Один человек погиб, еще двое пострадали в результате стрельбы в супермаркете в американском штате Джорджия, причиной которой стал спор о ношении медицинской маски, сообщает полиция.По данным полиции округа Де-Калб, где произошла стрельба, подозреваемый зашел в продуктовый магазин, на кассе у него разгорелся спор с кассиром относительно ношения маски. Тогда подозреваемый достал оружие и выстрелил в кассира, последний скончался в больнице.Между охранником магазина, бывшим сотрудником правоохранительных органов, и подозреваемым началась перестрелка. Оба были доставлены в больницу с ранениями. Как отмечает полиция, охранник находится в стабильном состоянии.По факту стрельбы ведется расследование. По заявлению Мэддокс, обвинения в убийстве против подозреваемого находятся на рассмотрении.
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В Джорджии один человек погиб при стрельбе в супермаркете из-за маски
03:30 15.06.2021 (обновлено: 03:31 15.06.2021)
В штате Джорджия один человек погиб, двое ранены при стрельбе в супермаркете из-за маски
ВАШИНГТОН, 15 июн - РИА Новости.
Один человек погиб, еще двое пострадали в результате стрельбы в супермаркете в американском штате Джорджия
, причиной которой стал спор о ношении медицинской маски, сообщает полиция.
По данным полиции округа Де-Калб, где произошла стрельба, подозреваемый зашел в продуктовый магазин, на кассе у него разгорелся спор с кассиром относительно ношения маски. Тогда подозреваемый достал оружие и выстрелил в кассира, последний скончался в больнице.
"Спор был из-за маски. Я не знаю, были ли они (подозреваемый и кассир - ред.) в масках или нет. Носить маски или нет, у людей сейчас разное мнение насчет этого. Сейчас это больной вопрос", - заявила на пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал Fox 5, глава полиции округа Мэлоди Мэддокс.
Между охранником магазина, бывшим сотрудником правоохранительных органов, и подозреваемым началась перестрелка. Оба были доставлены в больницу с ранениями. Как отмечает полиция, охранник находится в стабильном состоянии.
По факту стрельбы ведется расследование. По заявлению Мэддокс, обвинения в убийстве против подозреваемого находятся на рассмотрении.