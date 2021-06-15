https://ria.ru/20210615/strelba-1737011754.html

В Джорджии один человек погиб при стрельбе в супермаркете из-за маски

В Джорджии один человек погиб при стрельбе в супермаркете из-за маски - РИА Новости, 15.06.2021

В Джорджии один человек погиб при стрельбе в супермаркете из-за маски

Один человек погиб, еще двое пострадали в результате стрельбы в супермаркете в американском штате Джорджия, причиной которой стал спор о ношении медицинской... РИА Новости, 15.06.2021

2021-06-15T03:30

2021-06-15T03:30

2021-06-15T03:31

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ВАШИНГТОН, 15 июн - РИА Новости. Один человек погиб, еще двое пострадали в результате стрельбы в супермаркете в американском штате Джорджия, причиной которой стал спор о ношении медицинской маски, сообщает полиция.По данным полиции округа Де-Калб, где произошла стрельба, подозреваемый зашел в продуктовый магазин, на кассе у него разгорелся спор с кассиром относительно ношения маски. Тогда подозреваемый достал оружие и выстрелил в кассира, последний скончался в больнице.Между охранником магазина, бывшим сотрудником правоохранительных органов, и подозреваемым началась перестрелка. Оба были доставлены в больницу с ранениями. Как отмечает полиция, охранник находится в стабильном состоянии.По факту стрельбы ведется расследование. По заявлению Мэддокс, обвинения в убийстве против подозреваемого находятся на рассмотрении.

https://ria.ru/20210523/strelba-1733563528.html

https://ria.ru/20210615/strelba-1737009102.html

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джорджия, сша, в мире