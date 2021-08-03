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СМИ сообщили о гибели человека при стрельбе у Пентагона
СМИ сообщили о гибели человека при стрельбе у Пентагона - РИА Новости, 03.08.2021
СМИ сообщили о гибели человека при стрельбе у Пентагона
По меньшей мере один человек погиб, двое получили ранения в результате стрельбы на транспортно-пересадочном узле возле здания Пентагона, сообщил ресурс... РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T19:13
2021-08-03T19:13
2021-08-03T20:39
в мире
сша
министерство обороны сша
стрельба у здания пентагона
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ВАШИНГТОН, 3 авг – РИА Новости. По меньшей мере один человек погиб, двое получили ранения в результате стрельбы на транспортно-пересадочном узле возле здания Пентагона, сообщил ресурс citizenstringer.com со ссылкой на радиопереговоры местных спасательных служб.По данным сайта Politico, открывший огонь преступник был обезврежен охраной американского министерства обороны вне комплекса Пентагона.После того, как инцидент был исчерпан, доступ в здание Пентагона восстановили, однако власти призывают граждан избегать поездок в этот район.
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в мире, сша, министерство обороны сша, стрельба у здания пентагона
19:13 03.08.2021 (обновлено: 20:39 03.08.2021)
СМИ сообщили о гибели человека при стрельбе у Пентагона
Politico: устроивший стрельбу около Пентагона нейтрализован охраной