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В Калифорнии при стрельбе погибли два человека

В Калифорнии при стрельбе погибли два человека - РИА Новости, 17.07.2021

В Калифорнии при стрельбе погибли два человека

Два человека погибли и еще четыре человека пострадали в результате стрельбы в американском городе Сакраменто, сообщает местный департамент полиции. РИА Новости, 17.07.2021

2021-07-17T23:09

2021-07-17T23:09

2021-07-17T23:09

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сакраменто

в мире

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ВАШИНГТОН, 17 июл - РИА Новости. Два человека погибли и еще четыре человека пострадали в результате стрельбы в американском городе Сакраменто, сообщает местный департамент полиции.Отмечается, что инцидент произошел в пятницу в 23.45 по местному времени (суббота 9.45 мск). На месте происшествия было обнаружено несколько единиц огнестрельного оружия."Была констатирована смерть двух человек, предположительно, взрослых мужчин. Еще четверо пострадавших с ранениями, не представляющими угрозы для жизни, получили медицинскую помощь в местных больницах", - говорится в заявлении, размещенном на странице полиции в Facebook.Отмечается, что мотивы стрельбы неизвестны. Однако полиция предполагает, что могла иметь место стычка между двумя группами, которая и привела к стрельбе. На текущий момент у правоохранителей нет информации о подозреваемых.

https://ria.ru/20210717/portlend-1741695590.html

калифорния

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калифорния, сакраменто, в мире