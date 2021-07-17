Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210717/strelba-1741707355.html
В Калифорнии при стрельбе погибли два человека
В Калифорнии при стрельбе погибли два человека - РИА Новости, 17.07.2021
В Калифорнии при стрельбе погибли два человека
Два человека погибли и еще четыре человека пострадали в результате стрельбы в американском городе Сакраменто, сообщает местный департамент полиции. РИА Новости, 17.07.2021
2021-07-17T23:09
2021-07-17T23:09
калифорния
сакраменто
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/152039/49/1520394974_0:236:1080:844_1920x0_80_0_0_6f037d0449408cc6400ce28c66e251d9.jpg
ВАШИНГТОН, 17 июл - РИА Новости. Два человека погибли и еще четыре человека пострадали в результате стрельбы в американском городе Сакраменто, сообщает местный департамент полиции.Отмечается, что инцидент произошел в пятницу в 23.45 по местному времени (суббота 9.45 мск). На месте происшествия было обнаружено несколько единиц огнестрельного оружия."Была констатирована смерть двух человек, предположительно, взрослых мужчин. Еще четверо пострадавших с ранениями, не представляющими угрозы для жизни, получили медицинскую помощь в местных больницах", - говорится в заявлении, размещенном на странице полиции в Facebook.Отмечается, что мотивы стрельбы неизвестны. Однако полиция предполагает, что могла иметь место стычка между двумя группами, которая и привела к стрельбе. На текущий момент у правоохранителей нет информации о подозреваемых.
https://ria.ru/20210717/portlend-1741695590.html
калифорния
сакраменто
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/152039/49/1520394974_0:135:1080:945_1920x0_80_0_0_4ada123e4cee6cb08976e21c9cf3ccac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
калифорния, сакраменто, в мире
23:09 17.07.2021
 
В Калифорнии при стрельбе погибли два человека

В Калифорнии при стрельбе погибли два человека, четверо пострадали

© Фото : страница школы Highland High School в FacebookАвтомобиль полиции у школы Highland High School в городе Палмдейл
Автомобиль полиции у школы Highland High School в городе Палмдейл - РИА Новости, 1920, 17.07.2021
© Фото : страница школы Highland High School в Facebook
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 17 июл - РИА Новости. Два человека погибли и еще четыре человека пострадали в результате стрельбы в американском городе Сакраменто, сообщает местный департамент полиции.
Отмечается, что инцидент произошел в пятницу в 23.45 по местному времени (суббота 9.45 мск). На месте происшествия было обнаружено несколько единиц огнестрельного оружия.
Американская скорая помощь. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 17.07.2021
Вчера, 20:00
В Портленде при стрельбе пострадали восемь человек
"Была констатирована смерть двух человек, предположительно, взрослых мужчин. Еще четверо пострадавших с ранениями, не представляющими угрозы для жизни, получили медицинскую помощь в местных больницах", - говорится в заявлении, размещенном на странице полиции в Facebook.
Отмечается, что мотивы стрельбы неизвестны. Однако полиция предполагает, что могла иметь место стычка между двумя группами, которая и привела к стрельбе. На текущий момент у правоохранителей нет информации о подозреваемых.
 
КалифорнияСакраментоВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:38Исследование: треть россиян не хочет четырехдневную рабочую неделю
07:20Наводнения в округе Арвайлер на западе ФРГ унесли жизни более 110 человек
07:17Эксперты назвали справедливый курс рубля
06:33Эксперт Роспотребнадзора: заразные варианты COVID-19 вытесняют остальные
06:07В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности
05:59В Олимпийской деревне в Токио впервые выявили COVID-19 у спортсменов
05:40В Вашингтоне у бейсбольного стадиона Nationals Park произошла стрельба
05:09Число пострадавших при столкновении поездов в Приамурье выросло до трех
04:35На Лене приостановили движение паромов из-за нулевой видимости от пожаров
04:25СМИ: СБУ "обязала" Шойгу явиться 20 июля в Мариуполь
04:14Диетолог рассказала, чем нельзя завтракать в жару
03:36Врач рассказал об опасности резкого охлаждения вспотевшего человека
03:18Эксперт рассказал, какие автозапчасти опасно покупать на разборках
03:07НАСА: определены несколько возможных мест утечки в российском модуле МКС
02:17Россиян предостерегли от ошибок, которые могут стоить наследства
02:12Пушков высмеял надежды Киева на помощь Китая
02:09На участке Дрезден – Прага остановили железнодорожное сообщение
02:09Россиянам рассказали, как смартфоны снижают иммунитет
01:54Кандидата в канцлеры ФРГ от ХДС/ХСС раскритиковали за неуместный смех
01:43Наводнение пришло в Саксонскую Швейцарию
Лента новостейМолния