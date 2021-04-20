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В Нью-Йорке при стрельбе в супермаркете погиб человек
В Нью-Йорке при стрельбе в супермаркете погиб человек
По меньшей мере один человек погиб, двое ранены в результате стрельбы в супермаркете в районе Лонг-Айленд в Нью-Йорке, полиция разыскивает стрелявшего. РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T19:54
2021-04-20T19:54
2021-04-20T22:12
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ВАШИНГТОН, 20 апр – РИА Новости. По меньшей мере один человек погиб, двое ранены в результате стрельбы в супермаркете в районе Лонг-Айленд в Нью-Йорке, полиция разыскивает стрелявшего.Как сообщил представитель местной полиции, стрельба произошла в одном из офисных помещений супермаркета Stop&Shop в Уэст Хэмпстед."Стрелявший скрылся", - заявил представитель полиции Патрик Райдер, телеканал CNN показал отрывок его выступления. По данным Райдера, в результате инцидента один человек погиб, двое ранены и доставлены в ближайшие больницы.Как сообщила местная полиция полиция в своем Twitter-аккаунте, близлежащие школы закрыты из соображений безопасности, в районе проводятся розыскные работы, местных жителей просят не выходить на улицы.
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