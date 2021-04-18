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На церемонии памяти жертвы стрельбы в Огайо погиб человек
На церемонии памяти жертвы стрельбы в Огайо погиб человек
Один человек погиб и пятеро получили ранения, когда неизвестные открыли огонь из проезжающего мимо автомобиля по церемонии, организованной в штате Огайо в день... РИА Новости, 18.04.2021
2021-04-18T08:42
2021-04-18T08:42
2021-04-18T08:42
огайо
колумбус
в мире
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Один человек погиб и пятеро получили ранения, когда неизвестные открыли огонь из проезжающего мимо автомобиля по церемонии, организованной в штате Огайо в день годовщины смерти погибшего при стрельбе мужчины, сообщает телеканал Fox News.По информации телеканала, церемония в память о погибшем в результате стрельбы год назад 28-летнем мужчине проходила на парковке рядом с магазином сети Dollar General в городе Колумбус.Погибшая женщина в церемонии не участвовала, она заехала в магазин за продуктами и находилась в своей машине, когда из проезжавшего мимо автомобиля открыли стрельбу. Ещё пять человек, получившие ранения, были госпитализированы, они находятся в стабильном состоянии.
https://ria.ru/20210418/strelba-1728776974.html
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огайо, колумбус, в мире