https://ria.ru/20210418/ogayo-1728782811.html

На церемонии памяти жертвы стрельбы в Огайо погиб человек

На церемонии памяти жертвы стрельбы в Огайо погиб человек

Один человек погиб и пятеро получили ранения, когда неизвестные открыли огонь из проезжающего мимо автомобиля по церемонии, организованной в штате Огайо в день... РИА Новости, 18.04.2021

2021-04-18T08:42

2021-04-18T08:42

2021-04-18T08:42

огайо

колумбус

в мире

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Один человек погиб и пятеро получили ранения, когда неизвестные открыли огонь из проезжающего мимо автомобиля по церемонии, организованной в штате Огайо в день годовщины смерти погибшего при стрельбе мужчины, сообщает телеканал Fox News.По информации телеканала, церемония в память о погибшем в результате стрельбы год назад 28-летнем мужчине проходила на парковке рядом с магазином сети Dollar General в городе Колумбус.Погибшая женщина в церемонии не участвовала, она заехала в магазин за продуктами и находилась в своей машине, когда из проезжавшего мимо автомобиля открыли стрельбу. Ещё пять человек, получившие ранения, были госпитализированы, они находятся в стабильном состоянии.

https://ria.ru/20210418/strelba-1728776974.html

огайо

колумбус

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

огайо, колумбус, в мире