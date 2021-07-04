https://ria.ru/20210704/strelba-1739847662.html
В Техасе восемь человек пострадали в результате стрельбы
В Техасе восемь человек пострадали в результате стрельбы - РИА Новости, 04.07.2021
В Техасе восемь человек пострадали в результате стрельбы
Восемь человек пострадали в результате инцидента со стрельбой в американском городе Форт-Уэрт, штат Техас, сообщает местный телеканал NBC DFW со ссылкой на... РИА Новости, 04.07.2021
2021-07-04T21:51
2021-07-04T21:51
2021-07-04T21:51
форт-уэрт
сша
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ВАШИНГТОН, 4 июл - РИА Новости. Восемь человек пострадали в результате инцидента со стрельбой в американском городе Форт-Уэрт, штат Техас, сообщает местный телеканал NBC DFW со ссылкой на полицию.По его данным, инцидент произошел рядом с автомойкой. Пострадавшие находятся в больнице, их жизни ничего не угрожает.Задержаний пока не проводилось, полиция расследует причины инцидента.
https://ria.ru/20210506/strelba-1731343294.html
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форт-уэрт, сша, техас, в мире
В Техасе восемь человек пострадали в результате стрельбы
В Техасе восемь человек пострадали в результате стрельбы