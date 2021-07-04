https://ria.ru/20210704/strelba-1739847662.html

В Техасе восемь человек пострадали в результате стрельбы

В Техасе восемь человек пострадали в результате стрельбы - РИА Новости, 04.07.2021

В Техасе восемь человек пострадали в результате стрельбы

Восемь человек пострадали в результате инцидента со стрельбой в американском городе Форт-Уэрт, штат Техас, сообщает местный телеканал NBC DFW со ссылкой на... РИА Новости, 04.07.2021

2021-07-04T21:51

2021-07-04T21:51

2021-07-04T21:51

форт-уэрт

сша

техас

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/15/1729226416_0:171:2000:1296_1920x0_80_0_0_0f8e08f614bf92c1c172ffc1c0584d44.jpg

ВАШИНГТОН, 4 июл - РИА Новости. Восемь человек пострадали в результате инцидента со стрельбой в американском городе Форт-Уэрт, штат Техас, сообщает местный телеканал NBC DFW со ссылкой на полицию.По его данным, инцидент произошел рядом с автомойкой. Пострадавшие находятся в больнице, их жизни ничего не угрожает.Задержаний пока не проводилось, полиция расследует причины инцидента.

https://ria.ru/20210506/strelba-1731343294.html

форт-уэрт

сша

техас

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

форт-уэрт, сша, техас, в мире