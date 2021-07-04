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В Техасе восемь человек пострадали в результате стрельбы
В Техасе восемь человек пострадали в результате стрельбы - РИА Новости, 04.07.2021
В Техасе восемь человек пострадали в результате стрельбы
Восемь человек пострадали в результате инцидента со стрельбой в американском городе Форт-Уэрт, штат Техас, сообщает местный телеканал NBC DFW со ссылкой на... РИА Новости, 04.07.2021
2021-07-04T21:51
2021-07-04T21:51
форт-уэрт
сша
техас
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ВАШИНГТОН, 4 июл - РИА Новости. Восемь человек пострадали в результате инцидента со стрельбой в американском городе Форт-Уэрт, штат Техас, сообщает местный телеканал NBC DFW со ссылкой на полицию.По его данным, инцидент произошел рядом с автомойкой. Пострадавшие находятся в больнице, их жизни ничего не угрожает.Задержаний пока не проводилось, полиция расследует причины инцидента.
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форт-уэрт, сша, техас, в мире
В Техасе восемь человек пострадали в результате стрельбы
21:51 04.07.2021
 
© REUTERS / Gaelen MorseПолицейский автомобиль в районе места убийства Макайи Брайант в городе Колумбус
Полицейский автомобиль в районе места убийства Макайи Брайант в городе Колумбус - РИА Новости, 1920, 04.07.2021
© REUTERS / Gaelen Morse

В Техасе восемь человек пострадали в результате стрельбы

Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 4 июл - РИА Новости. Восемь человек пострадали в результате инцидента со стрельбой в американском городе Форт-Уэрт, штат Техас, сообщает местный телеканал NBC DFW со ссылкой на полицию.
По его данным, инцидент произошел рядом с автомойкой. Пострадавшие находятся в больнице, их жизни ничего не угрожает.
Полицейская операция по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в районе Жакарезинью в Рио-де-Жанейро, Бразилия - РИА Новости, 1920, 06.05.2021
6 мая, 21:47
Громкие случаи стрельбы в общественных местах в мире в 2019-2021 годах
Задержаний пока не проводилось, полиция расследует причины инцидента.
 
Форт-УэртСШАТехасВ мире
 
 
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