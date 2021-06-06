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При стрельбе в Майами погибли три человека
При стрельбе в Майами погибли три человека - РИА Новости, 06.06.2021
При стрельбе в Майами погибли три человека
Три человека, в том числе одна женщина, погибли, еще шесть пострадали в инциденте со стрельбой у кальянной в округе Майами, штат Флорида, сообщает местный... РИА Новости, 06.06.2021
2021-06-06T19:16
2021-06-06T19:16
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ВАШИНГТОН, 6 июн - РИА Новости. Три человека, в том числе одна женщина, погибли, еще шесть пострадали в инциденте со стрельбой у кальянной в округе Майами, штат Флорида, сообщает местный телеканал Local 10 News со ссылкой на полицию.По словам директора департамента полиции Майами Альфредо Рамиреса, в воскресенье ранним утром неизвестные открыли стрельбу у выхода из кальянной, когда люди покидали вечеринку. Отмечается, что среди погибших женщина, работавшая надзирателем в тюрьме."Наше сообщество снова было болезненно поражено актом вооруженного насилия этой ночью. Никто не застрахован от этого. В этот раз стрельба унесла жизнь тюремного надзирателя. На нас всех возложена ответственность оповестить об этих убийцах. Выражаю мои искренние соболезнования тем, кого затронул этот преднамеренный акт насилия", - говорится в заявлении Рамиреса на его странице в Twitter.Шестеро пострадавших доставлены в местную больницу, раненые находятся в стабильном состоянии.Злоумышленники, приехавшие к кальянной на двух автомобилях, попытались скрыться с места преступления, однако одна из машин врезалась в стену кампуса местного колледжа. В салоне автомобиля найдены тела двух мужчин и огнестрельное оружие. На данный момент задержаний не проводилось. Расследование инцидента продолжается.Похожий инцидент произошел в округе Майами в конце мая: к концертному залу подъехал белый внедорожник, из него вышли три человека с ружьями и пистолетами и открыли стрельбу по людям на улице, тогда два человека погибли, более 20 получили ранения.
https://radiosputnik.ria.ru/20210530/proisshestviya-1734806751.html
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флорида, майами, в мире

При стрельбе в Майами погибли три человека

19:16 06.06.2021
 
© Flickr / sunrise954Полиция Майами
Полиция Майами - РИА Новости, 1920, 06.06.2021
© Flickr / sunrise954
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ВАШИНГТОН, 6 июн - РИА Новости. Три человека, в том числе одна женщина, погибли, еще шесть пострадали в инциденте со стрельбой у кальянной в округе Майами, штат Флорида, сообщает местный телеканал Local 10 News со ссылкой на полицию.
По словам директора департамента полиции Майами Альфредо Рамиреса, в воскресенье ранним утром неизвестные открыли стрельбу у выхода из кальянной, когда люди покидали вечеринку. Отмечается, что среди погибших женщина, работавшая надзирателем в тюрьме.
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"Наше сообщество снова было болезненно поражено актом вооруженного насилия этой ночью. Никто не застрахован от этого. В этот раз стрельба унесла жизнь тюремного надзирателя. На нас всех возложена ответственность оповестить об этих убийцах. Выражаю мои искренние соболезнования тем, кого затронул этот преднамеренный акт насилия", - говорится в заявлении Рамиреса на его странице в Twitter.
Шестеро пострадавших доставлены в местную больницу, раненые находятся в стабильном состоянии.
Злоумышленники, приехавшие к кальянной на двух автомобилях, попытались скрыться с места преступления, однако одна из машин врезалась в стену кампуса местного колледжа. В салоне автомобиля найдены тела двух мужчин и огнестрельное оружие. На данный момент задержаний не проводилось. Расследование инцидента продолжается.
Похожий инцидент произошел в округе Майами в конце мая: к концертному залу подъехал белый внедорожник, из него вышли три человека с ружьями и пистолетами и открыли стрельбу по людям на улице, тогда два человека погибли, более 20 получили ранения.
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