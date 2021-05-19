https://ria.ru/20210519/strelba-1732883784.html

При стрельбе в Калифорнии погибли две женщины

При стрельбе в Калифорнии погибли две женщины - РИА Новости, 19.05.2021

При стрельбе в Калифорнии погибли две женщины

При стрельбе по автобусу в Калифорнии погибли две женщины, сообщил дорожный патруль города Окленд. РИА Новости, 19.05.2021

2021-05-19T02:11

2021-05-19T02:11

2021-05-19T05:20

вашингтон

окленд

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стрельба

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ВАШИНГТОН, 19 мая — РИА Новости. При стрельбе по автобусу в Калифорнии погибли две женщины, сообщил дорожный патруль города Окленд.Они пояснили, что стрельба велась в двух разных местах, ее открыли двое неизвестных на городской автомагистрали.По информации местной газеты East Bay Times, злоумышленники произвели около 70 выстрелов. Автобус предназначался специально для вечеринок, и когда случился инцидент, в нем праздновали день рождения. В результате стрельбы пострадали как минимум пять женщин. Их доставили в местную больницу.Следователи занялись расследованием инцидента. По предварительным данным, стрельбу могли спланировать заранее.

https://ria.ru/20210517/strelba-1732576568.html

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вашингтон, окленд, калифорния, стрельба, в мире