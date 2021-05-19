При стрельбе в Калифорнии погибли две женщины
02:11 19.05.2021 (обновлено: 05:20 19.05.2021)
© AP Photo / LM OteroМесто преступления в США
© AP Photo / LM Otero
ВАШИНГТОН, 19 мая — РИА Новости. При стрельбе по автобусу в Калифорнии погибли две женщины, сообщил дорожный патруль города Окленд.
"Восемнадцатого мая 2021 года в 00.19 произошла стрельба на автомагистрали… Множество пуль попали в большой пассажирский автобус. Несколько человек получили огнестрельные ранения разной степени тяжести. Двое пострадавших скончались от полученных ран", — говорится в заявлении сотрудников правоохранительных органов на странице в Facebook.
Они пояснили, что стрельба велась в двух разных местах, ее открыли двое неизвестных на городской автомагистрали.
По информации местной газеты East Bay Times, злоумышленники произвели около 70 выстрелов. Автобус предназначался специально для вечеринок, и когда случился инцидент, в нем праздновали день рождения. В результате стрельбы пострадали как минимум пять женщин. Их доставили в местную больницу.
Следователи занялись расследованием инцидента. По предварительным данным, стрельбу могли спланировать заранее.
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