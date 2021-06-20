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В США за сутки произошли два случая стрельбы со смертельным исходом
В США за сутки произошли два случая стрельбы со смертельным исходом - РИА Новости, 20.06.2021
В США за сутки произошли два случая стрельбы со смертельным исходом
Два человека погибли и четверо пострадали в результате двух инцидентом со стрельбой, произошедших в субботу в Филадельфии, сообщает местный филиал телеканала... РИА Новости, 20.06.2021
2021-06-20T10:18
2021-06-20T10:18
2021-06-20T10:20
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ВАШИНГТОН, 20 июн - РИА Новости. Два человека погибли и четверо пострадали в результате двух инцидентом со стрельбой, произошедших в субботу в Филадельфии, сообщает местный филиал телеканала ABC.Первый инцидент произошел около 14.30 по местному времени (21.30 мск). Полиция прибыла на место происшествия после сообщений о стрельбе, на месте находились два раненых мужчины и трехлетний ребенок. Мужчины, получившие множественные огнестрельные ранения, позже скончались. Состояние ребенка оценивается как стабильное, он получил несколько ранений в ногу.Второй инцидент произошел в 19.30 по местному времени (2.30 воскресенья мск). Три человека пострадали, их жизни ничего не угрожает.Как сообщается, задержаний в связи с инцидентами пока не проводилось.
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филадельфия, сша, в мире
В США за сутки произошли два случая стрельбы со смертельным исходом
10:18 20.06.2021 (обновлено: 10:20 20.06.2021)
В Филадельфии произошли два случая стрельбы со смертельным исходом за сутки
ВАШИНГТОН, 20 июн - РИА Новости.
Два человека погибли и четверо пострадали в результате двух инцидентом со стрельбой, произошедших в субботу в Филадельфии
, сообщает местный филиал телеканала ABC
.
Первый инцидент произошел около 14.30 по местному времени (21.30 мск). Полиция прибыла на место происшествия после сообщений о стрельбе, на месте находились два раненых мужчины и трехлетний ребенок. Мужчины, получившие множественные огнестрельные ранения, позже скончались. Состояние ребенка оценивается как стабильное, он получил несколько ранений в ногу.
Второй инцидент произошел в 19.30 по местному времени (2.30 воскресенья мск). Три человека пострадали, их жизни ничего не угрожает.
Как сообщается, задержаний в связи с инцидентами пока не проводилось.