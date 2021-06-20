https://ria.ru/20210620/strelba-1737756755.html

В США за сутки произошли два случая стрельбы со смертельным исходом

В США за сутки произошли два случая стрельбы со смертельным исходом - РИА Новости, 20.06.2021

В США за сутки произошли два случая стрельбы со смертельным исходом

Два человека погибли и четверо пострадали в результате двух инцидентом со стрельбой, произошедших в субботу в Филадельфии, сообщает местный филиал телеканала... РИА Новости, 20.06.2021

2021-06-20T10:18

2021-06-20T10:18

2021-06-20T10:20

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сша

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ВАШИНГТОН, 20 июн - РИА Новости. Два человека погибли и четверо пострадали в результате двух инцидентом со стрельбой, произошедших в субботу в Филадельфии, сообщает местный филиал телеканала ABC.Первый инцидент произошел около 14.30 по местному времени (21.30 мск). Полиция прибыла на место происшествия после сообщений о стрельбе, на месте находились два раненых мужчины и трехлетний ребенок. Мужчины, получившие множественные огнестрельные ранения, позже скончались. Состояние ребенка оценивается как стабильное, он получил несколько ранений в ногу.Второй инцидент произошел в 19.30 по местному времени (2.30 воскресенья мск). Три человека пострадали, их жизни ничего не угрожает.Как сообщается, задержаний в связи с инцидентами пока не проводилось.

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филадельфия, сша, в мире